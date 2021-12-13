Юрий Сенько: у Могилевской области большой потенциал в наращивании экспорта в Китай

Онлайн-встреча деловых кругов Могилевской области и г.Тяньцзинь (КНР) состоялась сегодня при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрия Сенько, представителей Управления иностранных дел муниципального народного правительства г.Тяньцзинь и Могоблисполкома.

Продукция могилевских предприятий уже поставляется на рынок Китая в провинции Цзянсу, Хэнань, Шэньси и другие. С целью налаживания сотрудничества с провинцией Тяньцзинь могилевская сторона выступила инициатором проведения данной видеоконференции.

Как подчеркнул Юрий Сенько, большой плюс, что мероприятие организовано в рамках выполнения договоренностей глав двух государств Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по итогам телефонных разговоров 11 июня 2020 года и 26 января 2026 года. В одном из них Александр Лукашенко отметил важность наращивания экспорта белорусской продукции в Китай, а Си Цзиньпин выразил готовность оказать поддержку, обозначив особую заинтересованность в продовольственной продукции.

«Уже в августе текущего года правительствами двух стран открыт год регионов Беларуси и Китая, который будет проводиться в 2021-2022 годах. Утвержден план реализации данной инициативы, что еще раз подчеркивает важность сегодняшней онлайн-встречи. Несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса по итогам 2020 года внешнеторговый оборот Беларуси и Китая составил $5,4 млрд (темп роста 102,4%) и достиг исторического максимума. Темп рост белорусского экспорта – 115,7%.

При этом хочу отметить, что экспорт белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай имеют большой потенциал. За 10 месяцев текущего года экспорт в Китай белорусской пищевой и сельскохозяйственной продукции вырос в 1,4 раза и составил $258 млн. Это говорит о заинтересованности китайского потребителя в белорусской продукции, которая известна своим высоким качеством и экологичностью. Также все больше белорусских товаров мы встречаем на популярных электронных площадках Китая, что также свидетельствует о их востребованности и конкурентоспособности.

У Могилевской области большой потенциал в наращивании экспорта в Китай качественной продукции. Уверен, китайские партнеры обратят заслуженное внимание на широкий ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями данного региона. Также вниманию китайской стороны здесь представлена возможность экономического сотрудничества в области инвестиций. Свободная экономическая зона «Могилев» предлагает прекрасные условия для инвесторов.

Особого внимания заслуживает проект по созданию совместных производств на территории Китая и Беларуси по переработке высококачественного белорусского сельхозсырья в пищевую продукцию в строгом соответствии с потребностями китайского рынка.

Также хочу отметить, что Могилевская область славится своими вузами, которые дают студентам образование, отвечающее мировым стандартам. Поэтому потенциал Могилевщины может представлять интерес для китайских партнеров не только в сфере программ и инвестиций, но также в сфере образования и туризма. В регионе делается все возможное для его укрепления и развития. И здесь готовы укреплять дружбу с китайским народом».

В свою очередь заместитель председателя комитета экономики Могоблисполкома Павел Мариненко отметил:

«Все ведущие промышленные предприятия с богатой историей, которые расположены в Приднепровском крае, мы смогли сохранить и обеспечить их дальнейшее развитие. И сегодня Могилевщина производит лифты, автомобильные технику и шины, трактора. Безусловно, эффективными остаются химическая и перерабатывающая промышленность, а также сельское хозяйство. Видя эффективность работы и потенциал, многие иностранные компании также размещают свои производства на территории могилевского региона. Среди них IKEA, «Кроноспан», «Хайнекен» и другие. Мы поддерживаем внешнеэкономические отношения более чем со 100 странами мира».

После официальной приветственной части стороны перешли к переговорам. Был представлен инвестиционный и экспортный потенциал СЭЗ «Могилев», состоялись презентации деятельности предприятий Могилевской области и г.Тяньцзинь. Наш регион представили ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», ОАО «Могилевская фабрика мороженого», ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ОАО «Могилевский мясокомбинат», СЗАО «Серволюкс», ОАО «Горкилен».

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