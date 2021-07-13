0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Юный бобруйчанин стал бронзовым призером Первенства Европы по боксу

62 0

Юный бобруйчанин стал бронзовым призером Первенства Европы по боксу

С 1 по 12 июля в городе Тбилиси (Грузия) проходило Первенство Европы по боксу среди юниоров до 16 лет, сборную команду Республики Беларусь представлял бобруйчанин Витас Гарцуев, учащийся Бобруйского училища олимпийского резерва под руководством Олега Корякова и Николая Веревкина. Витас одержал три уверенные победы, вышел в полуфинал, и стал бронзовым призером Чемпионата.

Подготовил Виктор Чабан.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿