Юный бобруйчанин стал бронзовым призером Первенства Европы по боксу
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С 1 по 12 июля в городе Тбилиси (Грузия) проходило Первенство Европы по боксу среди юниоров до 16 лет, сборную команду Республики Беларусь представлял бобруйчанин Витас Гарцуев, учащийся Бобруйского училища олимпийского резерва под руководством Олега Корякова и Николая Веревкина. Витас одержал три уверенные победы, вышел в полуфинал, и стал бронзовым призером Чемпионата.
Подготовил Виктор Чабан.
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