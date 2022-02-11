Юных спасателей Бобруйска и Бобруйского района лицей МЧС приглашает на онлайн экскурсию

Мероприятие будет организовано на платформе Zoom 16 и 17 февраля. Юных спасателей Бобруйска и Бобруйского района приглашаем 16 февраля с 13.00 до 14.00.

Подключиться к конференции можно, заполнив необходимые данные:

Идентификатор конференции: 446 238 7836

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Лицей.

Государственное учреждение образования «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» создано 25 мая 2004 года.

Лицей МЧС является современным учреждением общего среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, направленных на подготовку учащихся к поступлению в Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и других органов государственного управления.

В Лицее в течение 5-ти лет (с 7-го по 11-й классы) в условиях круглосуточного проживания проходят обучение лица мужского пола, которые завершили обучение в 6-ом классе на 2-ой ступени общего среднего образования.

Особенности обучения в Лицее

Сегодня Лицеисты имеют в своем распоряжении пять благоустроенных спальных корпусов, учебный корпус, современные помещения клуба и столовой, спортивные залы, учебно-практический центр, стадион, бассейн, другие здания и сооружения.

Обучение и воспитание в Лицее – это единая система. Повышение уровня предметной обученности достигается не только качественной работой на учебном занятии, но и 100% посещением учащимися факультативных занятий по учебным предметам. Подготовка домашних заданий проходит во второй половине дня под руководством воспитателя. Шестой учебный день посвящен обучению учащихся вопросам безопасности жизнедеятельности и получению первоначальных навыков в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, учитывая психолого-педагогические особенности юношей предусмотрен такой распорядок дня, при котором интеллектуальные занятия чередуются со спортивными. Каждый ребенок в течение недели 3 раза посещает бассейн, лицеисты занимаются в спортивных секциях по 11-ми видам спорта, участвуют в круглогодичной Спартакиаде учебного заведения, предусмотрены в свободное время экскурсии, походы, игровые спортивные мероприятия. Это не только позволяет укреплять здоровье, повышать уровень физической подготовленности, а также способствует общему развитию всех функциональные возможностей организма и положительно влияет на повышение успеваемости.

Для всестороннего развития учащихся проводятся предметные недели, литературные гостиные, конкурсы КВН, конкурсы чтецов, встречи с поэтами, театральными деятелями Гомельщины, экскурсии в музеи, в места боевой славы, проводится краеведческая исследовательская работа, учащиеся получают навыки хороших манер на занятиях по этикету.

Достигать высоких результатов лицеистам помогает постоянное участие в конкурсах и викторинах, олимпиадах, спортивных состязаниях. которые проходят в районе, области и республике. Лицеисты неоднократно становились победителями республиканских, областных, районных очных и дистанционных олимпиад, научно-практических конференций, международных дистанционных интернет-проектов, турниров, конкурсов «Что? Где? Когда?», «Школа безопасности», телевизионного конкурса "Эрудит пятерка".