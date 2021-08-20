Юных бобруйчан приглашают к участию в международном литературном конкурсе “Лето Господне”

На конкурс принимаются литературные творческие работы. Ценность таких сочинений в том, что они помогают реализовать творческий потенциал авторов и отражают жизненную философию подрастающего поколения. А сам процесс сочинительства и изложения развивает креативные способности, самостоятельность мышления, навыки правописания, воспитывает читательский интерес и культуру чтения. Чтобы принять участие в конкурсе, школьники обязательно обратятся к Книге, а значит, приобщаться к могучему хранилищу духовной традиции отечественной культуры.

Тематические направления конкурса предполагают знакомство с историческими материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными литературными произведениями, отражающими систему православных ценностей. Главная задача педагогов, наставников и родителей – помочь детям в правильном выборе. Ведь для подрастающего поколения эти книги станут не только источником новых знаний, но и верными спутниками в нравственных исканиях, надежной опорой в период духовного становления и на всем жизненном пути.