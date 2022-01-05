Юные знатоки права соревновались в Бобруйске

По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района в художественном колледже имени А.Е. Ларина состоялся интеллектуальный турнир «Знатоки права» среди учащихся колледжей.

Команды интеллектуалов боролись за право быть первыми. Ребята показали свои знания кто-то лучше, а кто-то не очень. В лидеры пробилась команда художественного колледжа. Правильно говорят, что дома и стены помогают, так и случилось. Вторыми в турнире стала команда строительного колледжа, а третье место у команды механико-технологического колледжа.

Беспристрастно и справедливо оценивали знания учащихся члены жюри, в составе которого был и участковый инспектор ИДН отдела милиции Первомайского района капитан милиции Антон Николаевич Бородин.

Антон Николаевич отметил, что знания ребят в правовой сфере радуют. Но, нет предела совершенству, есть куда и зачем двигаться. Молодежь стремится к новым знаниям, хочет учиться и достигать новых высот. Чтобы стать интеллектуалом, несомненно, надо много знать. И они это понимают. Турнир это показал.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк

Фото ИДН УВД