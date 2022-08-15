Юные журналисты из Беларуси вновь отличились на престижном фестивале «Волжские Встречи-32»!

Международный фестиваль детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-32» при поддержке Генерального партнера — компании Tele2 собрал в Казани больше 600 участников! Его учредители: Общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов» и Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС». Фестиваль является фестивалем-партнером Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Среди победителей фестиваля – студия «Прожектор» из Минска! Юные журналисты из Беларуси удивили членов жюри социальными видеоработами.

620 участников от Сочи, Калининграда, и Мурманска до Якутска, Читы и Благовещенска! Ребята пробовали силы в направлениях: игровое кино, телепрограмма, социальная реклама, видеоклип, фоторепортаж, печатное издание, «Диалог поколений» (отбор работ на медиафорум «Бумеранг»).

Особый интерес у участников вызвал очный конкурс «Ценности в творчестве – ценности в жизни» (спецноминация Тele2). Ребята снимали имиджевую/социальную рекламу и сделали серию фотографий, раскрывая одну из ценностей этой компании: открытость, гибкость, качество, бережливость, вызов или действие. В кратчайшие сроки участники фестиваля создали 19 роликов и почти 200 фотографий! Шесть лучших видео и шесть фоторабот заняли призовые места. Авторы получили дипломы и памятные подарки от компании. Яркие оранжевые свитшоты для тепла и хорошего настроя – тоже подарок Tele2 всем участникам!

На этот фестиваль всегда приезжает сильная команда специалистов из различных сфер: кино, журналистика, фотография, анимация, социальные сети, личностный рост и лидерство. Ведь «Волжские встречи» в первую очередь не конкурс, а образовательное пространство. С утра и до поздней ночи на нескольких площадках параллельно проходят мастер-классы, тренинги и творческие встречи с медиапедагогами России, режиссёрами, сценаристами, операторами, актёрами и телеведущими. Даже фестивальный день начинается творчески: с актёрских зарядок и фотопробежек!

Ежедневно на фестивале выходит, уже ставшая традиционной, газета «Б.О.М.Ж.» (Братское объединение молодых журналистов), а также теледневники. Поэтому пресс-центр вновь работал круглосуточно!

Медиацентр «Контакт!» (школа №1259, г. Москва) представил авторскую программу «Журналистский спецназ, или как погрузиться в жизнь неизвестного города за один день». Под руководством Владимира Головнера участники проекта отправились в знаменитый остров-град Свияжск за приключениями, интересными знакомствами и находками. А по возвращении подготовили и представили своим юным коллегам отчёты-презентации.

Делегация клуба «Там-там» (Ярославская область) вновь привезли на фестиваль передвижную телевизионную станцию! Они провели две игры «Медиахолдинг». Совместно с участниками фестиваля создали новостной выпуск в прямом эфире всего за 4 часа!

На кинопитчинг фестиваля было подано 27 заявок на фильмы по теме: «Любовь – это...», и 5 лучших идей отобрали для съемок! Юным кинорежиссерам и актёрам в съемках и монтаже фильмов помогали мастера-наставники.

Любовь Тихомирова и Марат Рогозянский провели занятия и круглые столы для руководителей студий, которым необходимы дополнительные учебные технологии по работе с ребятами.

Высокий уровень мастер-классов и тренингов по кинодраматургии, киносценариям, режиссерской работе продемонстрировали Анастасия Молчанова, Светлана Бурдасова, Елизавета Трусевич, Павел Морозов и Виталий Мокрушин, Владимир Архипов и Александр Коваленко, Андрей Мызников и Владимир Синяев.

Секретами фотоискусства делились Владимир Семенов, Наталья Антипас, а также руководители проекта «Фотокросс России» Алексей Ткачев и Тимофей Трефилов. Самым популярным мастер-классом для юных фотографов стало практическое занятие «Сделай фотоаппарат своими руками». Его пришлось повторить два раза!

Массированной любознательной атаке начинающих и молодых журналистов подверглись режиссер телеканалов для детей Антон Михалев и телеведущий Дмитрий Хаустов. Известные мастера делились своим опытом, участвовали в фестивальных телепроектах, проводили разборы привезенных на фестиваль телепередач. Познавательными были занятия у медиамастеров: Ирины Чичиндаевой, Светланы Белоусовой, Марии Зяблицкой, Марины Телешевой, Максима и Надежды Крюковых, Викентия Копыткова, Алексея Лебедя, Марьяны Горбачевой.

Татьяна Гартман, знаток русского языка, создатель канала на YouTube и блога в Instagram «Та самая училка» делилась секретами блогинга и интервью, доходчиво объяснила начинающим журналистам, почему неграмотный журналист – плохой журналист.

Актер Егор Сальников провел несколько театральных и литературных мастер-классов, в которых участники с большим энтузиазмом проявляли свои незаурядные способности. На занятиях по анимации от Артура Шамшадинова участники «Волжских встреч-32» были увлечены процессом создания мультфильмов, ребята гордились своими первыми мультипликационными успехами.

Победитель конкурса «Лучший вожатый России» Станислав Курохтин организовал игры и конкурсы на развитие личностного роста и ораторского мастерства. В этом году Станислав вел открытие фестиваля, где почти 700 зрителей в зале скандировали строчки из его песен!

Много ценных советов дала ребятам блогер Юлия Альтшулер, давнишний друг и участник проектов Tele2. Юлия организовала для них фестивальный флешмоб, а ее мастер-класс «Миллион просмотров: как заснять и смонтировать видео для социальной сети» посетило рекордное количество участников. Благодаря блогеру, копирайтеру Наталье Садовской юные журналисты узнали о структуре грамотной самопрезентации и об эмоциональных триггерах, помогающих с первых строк удержать внимание читателя и влюбить его в свои тексты.

На фестивале и в этот раз была разнообразная культурная программа. Особенно участникам фестиваля понравился спектакль «Март и слива» Молодежного театра «Вдох» из Казани, игры от Алексея Зеленова и Антона Шутова. Благодаря Министерству культуры Татарстана ребята посетили музеи Казани и Свияжска.

Также участники посещали закрытые кинопоказы. Сильный эмоциональный отклик у зрителей вызвал фильм «Мятный пряник» режиссера Андрея Карасова и диалог с создателями после просмотра.

Участники фестиваля увезли с собой бесценные книги «Татарский мир» от АО «Татмедиа» и книжного издательства «Стрекоза». Многие студии получили полезные призы от компаний «Saramonic», «Zhiyun», «Lowepro Россия», «Realtime», «Manfrotto». Юные участники оценили вкус конфет знаменитой фабрики «АККОНД» и натуральных соков «Волжский посад» от ООО «Нектар»! Профессиональную поддержку фестивалю оказали Киношкола имени МакГаффина и Киномастерская «Лучкино». Особая благодарность специализированной службе такси «UNIT», обеспечившая транспортом маломобильных участников фестиваля.

На рефлексии фестиваля участники отметили: «…Мы получили ценные советы, новый опыт работы и яркие эмоции». Все редакции и студии пообещали вернуться на следующий фестиваль, который планируется осенью 2022-го года.

Илья ТЮЛИН.