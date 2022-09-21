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Спорт

Юные теннисисты Гомельской и Могилевской областей поборются за призы Gomel Baby Cup

belta.by 6 0

Юные теннисисты Гомельской и Могилевской областей поборются за призы Gomel Baby Cup

Открытый турнир по теннису Gomel Baby Cup среди мальчиков и девочек до 8, 9, 10 лет пройдет с 21 по 24 сентября в Гомеле, сообщили организаторы.

Более 80 юных теннисистов поборются за призы Гомельского областного отделения общественного объединения "Белорусская теннисная федерация".

Открытый турнир состоится на базе областного комплексного центра олимпийского резерва. Свой уровень на корте продемонстрируют ребята из Гомельской и Могилевской областей.

Gomel Baby Cup стал традиционным и популярным среди юных спортсменов. Такие встречи содействуют развитию тенниса, повышению уровня спортивного мастерства юных спортсменов.

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