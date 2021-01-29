Юные таланты Могилевщины приглашают принять участие в международном фестивале искусств «Поколение Z». Его третий сезон состоится в культурной столице Беларуси 2021года – в Борисове 21 февраля.

Творческое состязание запланировано в жанрах вокал, хореография, театр мод, оригинальный жанр, театральное и инструментальное творчество.

Претендентам на звание «Лучший представитель поколения Z Беларуси» необходимо:

– быть участником минимум 2- х любых фестивалей центра «Звездочет» за весь период (включая предстоящий «Поколение Z»);

– опубликовать свое фото или видеоролик о себе (до 1 мин.) в социальной сети Instagram с кратким описанием на тему «Почему я лучший представитель поколения Z?». Начать текстовое описание со слов: «Время побед – поколения Z» (кратко: успехи, занятия, круг интересов и др.) под хештегом #Zeronad_ПоколениеZ;

– в описании отметить аккаунт фестивального центра «Звездочет», компании «Дарида», Саши Немо и быть подписчиком этих аккаунтов.

Можно привлекать друзей для комментариев, лайков, просмотров, чтобы подняться в рейтинге и быть в топе;

Прием заявок и публикаций продлится по 31 января.

Важно: для того чтобы стать обладателем приза в определенной номинации, не обязательно быть победителем проекта.

По итогам всех заявок оргкомитет, состоящий из организаторов проекта, жюри, представителей бренда «ZERONAD» и Саши Немо выберет десятку обладателей специального звания, которая будет отмечена на гала-концерте вручением специальных дипломов и 10 ценными призами, пять из которых – это запись песни (кавер/плюс) в студии Саши Немо, пятерым ребятам не вокальных жанров (хореография, театр мод и т.д.) достанется денежный приз в размере 200 рублей каждому.

Контакты оргкомитета: +375293396106, +375(29)9917879.

III Международный фестиваль искусств «Поколение Z» организуется Международным фестивальным центром «Звездочет» и состоится в Борисове 20-21 февраля при поддержке Борисовского районного исполнительного комитета. В программе творческая часть и посещение «Борисов-арены» и СЗАО «БЕЛДЖИ» – предприятия по сборке автомобилей Geely.