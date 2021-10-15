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Юные могилевские спортсмены стали призерами международного турнира по плаванью

mogilevnews.by 21 0

Юные могилевские спортсмены стали призерами международного турнира по плаванью

В Бресте состоялся международный турнир по плаванию «Брестский спринт». Соревнования проводились среди  юных спортсменов  в трех возрастных группах  —  от 2005 до 2006 годов рождения. В турнире участвовали пловцы из всех регионов Беларуси.

В числе призеров турнира — воспитанники Могилевской городской СДЮШОР.

Три награды завоевала Татьяна Иванова. Она выиграла «серебро»  на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем и «бронзу» на дистанции 50 м баттерфляем. Также две серебряные награды (на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем) завоевал Арсений Якимчук.  А на дистанции 50 м брассом третье место заняла Злата Шубадерова. Все эти спортсмены тренируются у Павла Гусаревича.

mogilevnews.by

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