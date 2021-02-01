Юные бобруйчанки заняли третье место в IV Международном телепроекте «Кубок дружбы»

30 января танцевальная студия «Лаборатория танца» учреждения культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» под руководством Анастасии Радевич приняла участие в IV Международном телепроекте «Кубок дружбы» в городе Минске.

Жюри конкурса: магистр искусствоведения, преподаватель кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств, хореограф телевизионных проектов, продюсер Р.В. Ковалев, Заслуженный артист Республики Беларусь, солист белорусского государственного академического ансамбля «Хорошки», обладатель медали Франциска Скорины В.В. Приходько, судья высшей национальной категории, судья международных категорий IDO, ICU, создатель и участник первой команды streetdance в Республике Беларусь Е.В. Масловатый.

Наши юные дарования соревновались в возрастной категории 5- 6 лет. Начинающие танцоры привезли диплом лауреата III степени в номинации «Хореографическое творчество» с танцевальной композицией «Лялечка».

Наших талантов поддерживали дорогие и любимые родители. Море позитива и радости получили маленькие девочки и дали обещание в следующий раз привезти в родной город первое место.

Дальше, только больше.