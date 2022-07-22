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Юные бобруйчанки одержали яркую победу

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Юные бобруйчанки одержали яркую победу

В рамках международного фестиваля Славянский базар в Витебске 16-го июля состоялся финал национального фестиваля - конкурса Огонь молодежных талантов.

Около полутысячи сильнейших представителей со всех областей нашей страны, раннее победившие на городском и областном отборочных этапах, боролись за звание чемпионов и кубок Огонь молодежных талантов.

Город Бобруйск, и Могилевскую область на национальном финале представили, как и положено по правилам фестиваля, 15 участниц в возрасте от 11-ти до 17-ти лет, воспитанниц образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска».

Номинация «Огонь уникальности. Акробатическое шоу», патриотическая акробатическая постановка «Беларусь - это мы», и громкая заслуженная победа солисток образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта», под руководством Ренаты Колодинской.

Так, поздно ночью, победный кубок, диплом победителей, подарочный сертификат, и благодарность тренеру за подготовку уехали из гостеприимного фестивального Витебска в родной и любимый Бобруйск.

Радуемся и поздравляем.

 

Методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Соколовская.

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