Юные бобруйчане завоевали награды на первенствах Беларуси по блицу и рапиду

В Гродно завершились первенства Беларуси по блицу и рапиду среди шахматистов до 12, до14 и до16 лет. Соревнования проводились шестью отдельными турнирами для юношей и девушек по швейцарской системе в 9 туров.

Представители Могилевской области завоевали в первенствах 3 золотые и 3 бронзовые награды. Золотой дубль, победив в блице и рапиде среди девушек до 16 лет, сделала бобруйчанка Варвара Полякова. Еще одна золотая медаль на счету могилевчанки Маргариты Бендик — победительницы в рапиде среди девушек до 12 лет.

Бронзовыми призерами в рапиде стали могилевчанки Каролина Головчиц (среди девушек до16 лет), Мария Стамбровская (до 14 лет) и бобруйчанин Иван Петренко (среди юношей до 14 лет).

по материалам mogilevnews