Юные бобруйчане украсили рождественскую ель на территории монастыря
mogilevnews 41 0
Монастырь Святых жен Мироносиц посетили в канун Рождества Христова учащиеся объединения по интересам «Рукоделие» Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска.
Как рассказали в учреждении образования, ребята сами сделали ангелочков и украсили ими рождественскую ель на территории монастыря.
- За чаепитием монахиня Мария, которая проживает в монастыре более 10 лет, рассказала об истории обители, о том, что важно делать благие дела не только в Рождество, но и в обыденной жизни, - отметили в учреждении образования.
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