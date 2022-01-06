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Общество

Юные бобруйчане украсили рождественскую ель на территории монастыря

mogilevnews 41 0

Юные бобруйчане украсили рождественскую ель на территории монастыря

Монастырь Святых жен Мироносиц посетили в канун Рождества Христова учащиеся объединения по интересам «Рукоделие» Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска.

Как рассказали в учреждении образования, ребята сами сделали ангелочков и украсили ими рождественскую ель на территории монастыря.

- За чаепитием монахиня Мария, которая проживает в монастыре более 10 лет, рассказала об истории обители, о том, что важно делать благие дела не только в Рождество, но и в обыденной жизни, - отметили в учреждении образования.

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