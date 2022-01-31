Бобруйчане приняли участие в региональном фестивале «Рождественские встречи друзей» в Кировске

Яркая команда «Зефир» отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского р-на г. Бобруйска» 28 января приняла участие в региональном фестивале «Рождественские встречи друзей» в г. Кировск.

Ребята совместно с сотрудниками отделения тщательно и с энтузиазмом готовились к участию в конкурсах. Были подготовлены: трогательная Рождественская песня «Ангел мой»; юмористическая музыкальная зарисовка в современной обработке «Петушок – золотой гребешок», которая вызвала в зрительном зале восторг и хоровое скандирование: «Молодцы!».

Ярко выглядел выставка-конкурс «Поздравительный калейдоскоп», на котором люди с инвалидностью представляли свои изделия.

Центр благодарит Учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения» за хорошо организованный фестиваль и за возможность окунуться в море позитива и добра.

Мария Капустина, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания, УСЗ «ТЦСОН Первомайского р-на г. Бобруйска»