Юные бобруйчане – обладатели хрустального кубка

Собираясь встретиться с этими ребятами, вспомнила фильм «Давайте потанцуем». Причина? Как и главный герой картины, 11-летняя Дарья Кухаренко и 13-летний Константин Храпко занимаются спортивными бальными танцами. Даша уже три года «завсегдатай» школы «Унисон», на год раньше сюда пришел ее партнер Костя. Школьники неоднократно становились финалистами и призерами рес­публиканских и международных состязаний. А на прошедших 13 марта в столице XII открытых рес­публиканских соревнованиях по спортивным бальным танцам в категории Юниоры-2 Е класс ребята заняли 1-е место и получили хрустальный кубок в латино­американской программе, а в категории Юниоры-1 Е класс стали вторыми.

О школьниках

Даша увлекается волейболом (входит в состав школьной команды), хорошо рисует (занималась в клубе «Юность», сейчас ходит в Центр «Покрова», к сожалению, из-за занятости не так часто, как хотелось бы), отлично успевает по общеобразовательным предметам в 27-й школе, участвует в олимпиадах. Кстати, буквально на прошлой неделе стали известны результаты: девочка заняла второе место в городской олимпиаде по белорусскому языку.

Костя учится в 3-й школе в основном на 7-10, но иногда среди четвертных отметок могут «проскочить» пару шестерок. Среди любимых предметов у мальчика биология, физика, химия и физкультура. В свободное время, которого не слишком много, он любит с дворовыми ребятами погонять в футбол, «повисеть» на турниках.

Разумеется, оба обожают танцевать.

О паре

Изначально Даша была в паре с Максимом, Костиным братом-близнецом. Однажды тренер поставил с девочкой Костю. Та из застенчивости и скромности не стала задавать лишних вопросов. А ее мама Анна как-то заметила, что партнер «не тот». Подумала: видимо, педагог посчитал, что Даше больше подходит брат-близнец, но решила все же поинтересоваться. Оказалось, что наставник перепутал похожих друг на друга как две капли воды мальчишек. Теперь же всем кажется, что это была судьба: пара получилась гармоничная, бесконфликтная, никогда друг другу претензий не предъявляющая, наступления на ноги прощающая и отлично «станцевавшаяся» благодаря труду, усилиям, стараниям и талантам обоих партнеров. Больше двух с половиной лет дети совместно оттачивают танцевальные навыки.

Об учителях

С ребятами занимаются Вячеслав и Ксения Кленицкие и Владислав Белявский. Это сильные наставники с опытом работы в Беларуси, Европе и Азии. Вот как характеризуют педагогов их подопечные. Самый строгий и требовательный Слава: если что не так, может и прикрикнуть. Но справедливый. Ксюша отлично может все организовать. Она добрая, чаще, чем парни, подходит и исправляет стойку. В то же время строгая – поблажек не дает. Вот после занятия малыши могут к ней подбежать с объятиями. У Влада хорошее чувство юмора. Молодой человек умеет поддержать, помочь, он спокойный, объективный, душевный.

О воспитанниках

В школу принимают с четырех лет. Дальше возрастных ограничений никаких: сколько бы вам ни было лет, можете начать овладевать искусством спортивных бальных танцев.

О танцах

Обучение по двум программам: европейской и латиноамериканской. Первая – это медленный вальс, квикстеп, танго, венский вальс, медленный фокстрот. Вторая включает ча-ча-ча, джайв, румбу, самбу, пасодобль. В каждом танце определенный набор фигур, сложность их разная, потому, как и положено, ребята начинают с более прос­того.

Конечно же, этот вид искусства учит чувствовать тело, хорошо двигаться, иметь грациозную осанку и слышать музыку, а значит, такт и ритм. Даше и Косте подвластны уже шесть танцев – по три в каждой программе. Переход в следующую, более высокую, категорию дополнит их репертуар еще двумя.

Упор тренеры делают на нескольких аспектах. В первую очередь на технике: все фигуры и элементы должны быть качественно исполнены. Так как танец – это прежде всего музыка, необходимо не только «попасть» в нее, но и придать мелодии настроение и смысл. Разумеется, немаловажное значение отводится мимике, жестикуляции и характеру выполнения фигур.

О работе

Костя занимается четыре раза в неделю по два часа, его партнерша посещает школу два раза в неделю. В один из выходных бывает дополнительное 2-часовое занятие, среди недели проводятся индивидуальные. В каникулярное время для юных танцоров организуют недельные сборы (1-2-дневные – перед серьезными соревнованиями): приезжают известные тренеры, или же ребят отвозят к таковым в Минск.

Но такая загруженность пару вовсе не останавливает, наоборот, оба с удовольствием спешат в зал, чтобы вновь и вновь погрузиться в волшебную ­бально-спортивную атмосферу. Тем более что детский коллектив подобрался прекрасный, в нем царит ­взаимовыручка, все друг за друга болеют и переживают, как в настоящей семье. Да и достичь хочется еще многого.

О нарядах

Как признается Дашина мама, этот вид спорта не из дешевых, но когда видишь горящие глаза ребенка и красоту на танцполе, денежный вопрос уходит на второй план. Поэтому родители «снабдили» дочь двумя нарядами для латиноамериканских танцев и одним для европейских, а еще несколькими парами туфель на 5-сантиметровом каблучке. Косте, конечно, немного проще, тем более что его мама прекрасно шьет, поэтому наряды парня – творения ее рук.

О волнении

Ведущий в паре – спокойный и уверенный в себе, настоящий мужчина. Он много ездил, участвовал в танцевальных «баталиях» и признается, что совершенно не испытывает волнения. Говорит только, что нужно выбрать правильное место на танцполе (а это именно его задача): не слишком близко к судьям, чтобы не были видны «косяки», но и не слишком далеко, иначе рефери не оценят «достижения». Кстати, перед любым турниром у участников есть возможность «прочувствовать» площадку, размяться, порепетировать.

В отличие от Кости Даша, наверное, как всякая девочка, перед соревнованиями не может быть спокойна – переживает, мысленно прокручивает выступление, представляет, как все может пройти, долго не может уснуть. Так как ребята всегда выходят в финал, не меньше школьница волнуется перед оглашением результатов – какое же будет место? Как правило, паре покоряется пьедестал почета, но ведь всем соревнующимся всегда хочется взойти на его верхнюю ступеньку…

О планах

10 апреля юные танцоры вновь отправятся пробовать силы в очередном состязании – в столице пройдет республиканский турнир Kinezis stars-2021. Планируют выступать с тремя танцами латино­американской программы: самбой, ча-ча-ча и джайвом. Что ж, ждем ребят с очередными медалями и дипломами.

О мечтах

Костя хотел бы стать тренером и ездить с выступлениями по всему огромному миру. Даша пока не определилась с такими далеко идущими планами. По этому поводу ее партнер заметил: «Хочу достичь цели, даже если придется сменить партнершу. А что делать?»

Такова, как говорится, селяви☺

Ольга Хотько.