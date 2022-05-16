Юные бобруйчане готовятся к главному празднику пионерии

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню пионерской дружбы, пройдут в Бобруйске 18 мая. В этом году пионерское движение отмечает славный юбилей – 100-летие. Ровно столько прошло со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Сегодня пионерия Бобруйска – это не только культурный пласт и наследие эпохи, но и огромный педагогический опыт, грамотно выстроенная система воспитания и занятости детей и подростков.

Отпраздновать круглую дату в городе на Березине планируют масштабно. Сначала торжественная часть: возложение цветов к памятнику-танку на площади Победы и церемония повязывания галстуков: более 600 ребят в этот день произнесут слова пионерского обещания. Затем юные пионеры проследуют шествием до городского парка, где их будут ожидать красочная концертная программа, яркие фотозоны и множество сюрпризов.

А пока мы побывали на репетиции торжественного мероприятия, которая прошла на площади Победы.