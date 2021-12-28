Юные бобруйчане успешно выдержали экзамен по айкидо

24 декабря состоялся учебно-аттестационный экзамен для детей и подростков, занимающихся в группе айкидо клуба «Днепровец». Для некоторых ребят он стал первым серьёзным испытанием в жизни. Родители, а также братья и сёстры, пришедшие поддержать аттестуемых, с волнением следили за ходом экзамена, переживая не меньше самих ребят.В программе наряду с техническими действиями серьёзное внимание было уделено общей физической подготовке. Ведь в современном мире, изобилующем гаджетами, вопросы физического развития детей и подростков приобрели особую актуальность. Прыжки, приседания, пресс, мостик – вот только незначительная часть из экзаменационных требований.На фото: Павел Подзоров (3 Дан) с учениками.
По итогам экзамена аттестованы:
на 10 Кю
София Конкина
Егор Шкирятов.
Роман Куприн.
Варвара Лукина.
Эмилия Лукина.
на 9 Кю
Андрей Максимов.
Максим Полищук
на 8 Кю
Александр Сергеев.
Анастасия Полищук
на 7 Кю
Илья Хадиков.
По словам Павла Подзорова – инструктора по айкидо и самообороне, основная цель занятий айкидо – это развитие. Человек постигает не только технику защиты, но и самого себя. Для детей и подростков участие в аттестации является дополнительной мотивацией к занятиям. Они начинают чувствовать уверенность в своих силах. Успешность в айкидо отражается и в повседневной жизни ребёнка. Дети, которые достойно выдерживают все экзаменационные испытания, улучшают успеваемость в школе и вообще становятся более организованными. Часто увеличивается круг друзей – ведь успешные люди всегда интересны окружающим. Да и получение того или иного пояса ребёнком всегда является особым предметом гордости для родителей – что, несомненно, чувствует сам ребёнок. Это придаёт ему большую уверенность и желание покорять всё новые вершины.