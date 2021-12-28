Юные бобруйчане успешно выдержали экзамен по айкидо

24 декабря состоялся учебно-аттестационный экзамен для детей и подростков, занимающихся в группе айкидо клуба «Днепровец». Для некоторых ребят он стал первым серьёзным испытанием в жизни. Родители, а также братья и сёстры, пришедшие поддержать аттестуемых, с волнением следили за ходом экзамена, переживая не меньше самих ребят. В программе наряду с техническими действиями серьёзное внимание было уделено общей физической подготовке. Ведь в современном мире, изобилующем гаджетами, вопросы физического развития детей и подростков приобрели особую актуальность. Прыжки, приседания, пресс, мостик – вот только незначительная часть из экзаменационных требований. На фото: Павел Подзоров (3 Дан) с учениками.

По итогам экзамена аттестованы:

на 10 Кю

София Конкина

Егор Шкирятов.

Роман Куприн.

Варвара Лукина.

Эмилия Лукина.

на 9 Кю

Андрей Максимов.

Максим Полищук

на 8 Кю

Александр Сергеев.

Анастасия Полищук

на 7 Кю

Илья Хадиков.

По словам Павла Подзорова – инструктора по айкидо и самообороне, основная цель занятий айкидо – это развитие. Человек постигает не только технику защиты, но и самого себя. Для детей и подростков участие в аттестации является дополнительной мотивацией к занятиям. Они начинают чувствовать уверенность в своих силах. Успешность в айкидо отражается и в повседневной жизни ребёнка. Дети, которые достойно выдерживают все экзаменационные испытания, улучшают успеваемость в школе и вообще становятся более организованными. Часто увеличивается круг друзей – ведь успешные люди всегда интересны окружающим. Да и получение того или иного пояса ребёнком всегда является особым предметом гордости для родителей – что, несомненно, чувствует сам ребёнок. Это придаёт ему большую уверенность и желание покорять всё новые вершины.