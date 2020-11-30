Юношеская сборная уступила «Бобруйску-2», «Металлург-2» совершил камбэк со счетом 0:3, «Соболь» растерял перевес в Новополоцке — обзор воскресных событий высшей лиги

В воскресенье в «Париматч-Высшей лиге» состоялись четыре поединка.

Результаты матчей 12-го тура высшей лиги смотрите по ссылкам ниже:

«Металлург-2» уничтожил «Гомель-2», U17 и «Лида-2» забросили в сумме 15 шайб и другие результаты

Невероятный камбэк «Лиды-2» в матче с юношеской сборной: «рыцари» отыграли три шайбы за одну минуту и выиграли в овертайме

Капитан «Металлурга-2» набрал 11 очков в матче против «Гомеля-2», «Лида-2» и U17 снова доиграли до овертайма и другие результаты

В Новополоцке «Соболь» до 32-й минуты лидировал со счетом 2:0, но растерял перевес и потерпел поражение.

Химик-2 – Соболь – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: Храповицкий, Бучкин (2), Вертинский – Середа, Каленик, Дерибо

29 ноября. Новополоцк, дворец культуры и спорта. Начало – в 17:00. Прямая трансляция – на Hockey.by

В Жлобине хозяева к концу первого периода горели со счетом 0:3, а на экваторе встречи уступали 1:4. Но вернулись в игру в третьем периоде, отквитав три шайбы в течение 8 минут, а затем дожали гостей за 55 секунд до финиша овертайма.

Металлург-2 – Шахтер-2 – 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0)

Шайбы: Медведев (2), Веремеенко (2), Е.Чубуков – Новик, Кардаш, М.Толопило, Лой

29 ноября. Жлобин, ледовый дворец «Металлург». Начало – в 17:00. Прямая трансляция – на Hockey.by

Брест-2 – Гомель-2 – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: Пархоменко, Шелест, Микульчик, Рачкович – Примак

29 ноября. Брест, ледовый дворец. Начало – в 17:00. Прямая трансляция – на Hockey.by

Бобруйск-2 – Беларусь U17 – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: Чабан (2), Сазановец – Домбровский

29 ноября. Бобруйск, «Бобруйск-Арена». Начало – в 17:00. Прямая трансляция – на Hockey.by

30 ноября в четырех парах пройдут повторные поединки, а «Лида-2» – «Минские зубры», «Витебск-2» – «Юниор» и «Могилев-2» – «Неман-2» сыграют первые из сдвоенных матчей.

Турнирная таблица «Париматч-Высшей лиги»

Лучшие бомбардиры

По материалам hockey.by