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Культура

Юное дарование из Бобруйска Анна Воронко стала лауреатом Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ

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Юное дарование из Бобруйска Анна Воронко стала лауреатом Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ

Сегодня на базе Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» состоялась встреча Министра культуры Анатолия Маркевича с членами сборной страны, достойно представившими Республику Беларусь на Пятнадцатых молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ в 2021 году.

В Играх приняли участие около 700 человек. Это ребята в возрасте от 10 до 25 лет из девяти стран Содружества. И тем почетнее, что 33 человека из Беларуси стали победителями и призерами. Нашей стране они принесли второе командное место. Внесла вклад в победную копилку и талантливая бобруйчанка Анна Воронко, ставшая лауреатом III степени в номинации «Эстрадное пение» (возрастная группа 14-17 лет).

– Скажу честно: мы переживали за вас и волновались. Но в то же время прекрасно понимали, что вы не можете подвести. Так и случилось! Вы показали очень высокий результат. Спасибо вам огромное! Вы большие молодцы! – отметил Анатолий Мечиславович.

За успешное выступление на Пятнадцатых молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ из рук Анатолия Мечиславовича учащиеся, студенты, руководители коллективов получили Благодарности Министра культуры.

Анна Воронко – ученица 6 класса хорового отделения государственного учреждения образования «Детская школа искусств №2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова» (учитель – Екатерина Перхова).

Поздравляем Анну и ее учителя с высоким творческим достижением!

 

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