ЮНИСЕФ: в 2021 году родятся около 140 млн детей

В 2021 году родятся примерно 140 млн детей, при этом ожидаемая средняя продолжительность их жизни составит 84 года. Такие данные привели в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Центр новостей ООН.

В первый день 2021 года на свет появились более 370 тыс. детей. Около половины младенцев родились в 10 странах мира: Индии - 59 995, Китае - 35 615, Нигерии - 21 439, Пакистане - 14 161, Индонезии - 12 336, Эфиопии - 12 006, США - 10 312, Египте - 9 455, Бангладеш - 9 236 и Демократической Республике Конго - 8 640.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подчеркнула, что дети, которые родились в первые дни 2021 года, появились в мире, который сильно отличается от того, каким он был годом ранее. "Давайте сделаем 2021-й годом более справедливым, более безопасным и более здоровым для детей!", - призвала она.

Генриетта Фор напомнила также, что в 2021 году будет отмечаться 75-я годовщина ЮНИСЕФ. "Сегодня, когда мир имеет дело с глобальной пандемией, экономическим спадом, ростом нищеты и углублением неравенства, необходимость в работе ЮНИСЕФ велика как никогда", - заявила Генриетта Фор.