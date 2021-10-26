ЮНИСЕФ приветствует подготовку Беларуси к вакцинации подростков от COVID-19

Детский фонд ООН в Беларуси приветствует объявленную в Беларуси подготовку к началу вакцинации от COVID-19 подростков. Об этом сообщила на пресс-конференции "Здоровье ребенка сегодня - здоровая нация завтра. О реализации Национальной стратегии укрепления здоровья детей и подростков в Республике Беларусь" представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай, передает корреспондент БЕЛТА.

Таня Радочай остановилась на трех основных направлениях, вклад по которым оказался самым значительным. Причем одна тема даже не была включена в стратегию, потому что, когда она разрабатывалась, не было такого значимого фактора, как COVID-19.

"К счастью, вирус не затрагивает детей так серьезно, как взрослых, но все же ковид существенно влияет на их жизнь. Дети могут заболеть, могут заражать других людей. Мы должны помнить и о том, что тяжелые случаи среди детского населения также возможны. Кроме того, воздействие ковида на детей и семьи не ограничивается исключительно аспектом здоровья: пандемия приводит к бедности, страху, нарушению предоставления некоторых услуг, снижению уровня доступа к некоторым необходимым услугам образования, здравоохранения", - отметила Таня Радочай.

По ее словам, с начала пандемии Детский фонд ООН начал активную работу по реагированию на COVID-19 в разных странах. Она включала обучение и подготовку медработников, предоставление средств индивидуальной защиты, необходимого оборудования и медикаментов. При этом не было акцента только на детях - нужно было обеспечить защиту и безопасность вообще всех, потому что вирус затронул каждого.

Сейчас у мира есть инструменты, чтобы остановить пандемию. Но все еще большой процент населения не вакцинирован, а это необходимое условие.

"В этой связи ЮНИСЕФ приветствует недавнее заявление Министерства здравоохранения о том, что в Беларуси проводятся подготовительные мероприятия для начала вакцинации подростков. Поскольку это еще один шаг на пути к достижению цели - остановке пандемии, - добавила Таня Радочай. - ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку Министерству здравоохранения, потому что это та битва, в которой мы все должны участвовать, чтобы победить".