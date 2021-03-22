ЮНЕСКО: к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды

Мир прикладывает недостаточно усилий по сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, опубликованном ко Всемирному дню водных ресурсов.

"Вода - наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах", - подчеркнула генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Авторы доклада отмечают, что стоимость воды нужно измерять исходя не только из ее рыночной цены, но и из выгод, которые может принести ее распространение. При этом они признают, что пока нет общепризнанной модели, которая позволяла бы провести такую оценку.

Согласно приведенным в документе данным, "к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%", и ситуация усугубится за счет других глобальных проблем, в том числе последствий пандемии. Авторы доклада особо подчеркивают, что в свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения людей водой для удовлетворения потребностей в гигиене становится актуальной как никогда.