Юная бобруйчанка заняла 3 место в конкурсе Министерства юстиции

В Центре дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска в торжественной обстановке наградили победительницу конкурса детского рисунка «Право на детство» Софию Рак, которая заняла 3 место. Конкурс проводился Министерством юстиции Беларуси. Основные темы детских работ – права и обязанности ребенка, социальная защита семьи и детей государством, защита прав детей-сирот и детей-инвалидов, история моей семьи в истории страны.

В конкурсе приняли участие более тысячи ребят со всех регионов нашей республики, а в финале жюри оценивало почти 200 рисунков различной тематики. Учащаяся бобруйского Центра София Рак вошла в тройку лидеров в возрастной категории 7-12 лет. В церемонии награждения юной художницы участвовали первый заместитель начальника главного управления юстиции Могилевского облисполкома Андрей Столяров, директор зонального государственного архива Бобруйска Елена Заяц, специалист регионального центра правовой информации Могилевской области Жанна Зуюлина и другие почетные гости. Поздравляем Софию с победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.