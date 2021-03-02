Юбилейный вечер военно-исторического клуба «Газдава» состоялся в УК «Центр досуга и творчества» (обновлено)

26 февраля в народном музее трудовой и боевой славы ОАО «ФанДОК» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» прошел юбилейный вечер народного военно-исторического клуба «Газдава» «20 лет вместе или Гордей и его команда».

В составе народного клуба 15 человек, из них 3 девушки. Более 10 лет в клубе занимаются Николай Силков, Андрей Глыцко, Кирилл Мамедов, Сергей Рыбаков и, конечно, все 20 лет основатель клуба Гордей Щербич. Это люди разных профессий: учителя, врачи, инженеры, ведущий конструктор ОАО «Белшина», авиационный техник – но всех объединяет история, которая стала увлечением, чтобы посмотреть мир, показать свои успехи и достижения. Все члены клуба активно популяризируют свое увлечение, ставшее призванием, через выставки, экскурсии и показательные выступления.

Руководитель клуба Гордей Николаевич на вопрос: «Как родилась идея создать рыцарский клуб?», ответил: «Это случилось, в 2000 году, когда я и мой друг Сергей Королев узнали из газет, что на историческом фестивале «Новогрудок-2000» был рыцарский клуб «Знак Орла» из Бобруйска. Мы выяснили, где он находится, пришли туда, записались, а через некоторое время решили создать собственный клуб.» Откуда такое красивое название? — «Газдава» — старинный шляхетский герб, один из моих родовых гербов.»

Благодаря общему увлечению историей, сложились 2 семейные пары: Кудиновы Геннадий и Ирина, Кукса Артём и Екатерина. Самыми юными участниками клуба являются дети, которые вместе со своими родителями участвуют в фестивалях и реконструкциях.

Как рассказывает Геннадий Николаевич, что в 2015 году на фестивале «Наш Грюнвальд» произошло самое знаковое событие, он повстречал девушку, по имени Ирина, которая и стала его женой. Она разделила его интерес к истории 17-го века, стала настоящим членом нашего клуба и внесла свой вклад в его развитие. Зная много исторических танцев, умея хорошо стрелять из лука, его супруга внесла новые веяния в деятельность клуба. Теперь они вместе со своим сынишкой Мишей, самым маленьким членом клуба, изучают быт, ремесла, военное дело и культуру красочного периода белорусской истории 17 века.

Ольга Юрчик рассказала, что роль женщины в коллективе, это не только красивые платья, а наравне с мужчиной взять меч, переодеться в специальный костюм и идти с ними в бой. Её сын Глеб, которому 8 лет мечтает стать рыцарем, который будет защищать мир и семью.

Особым уважением в коллективе пользуется Иван Викторов, который выполняет все кузнецкие дела и является ремесленником.

20 лет — это очень серьёзный возраст для человека, а для коллектива, тем более. За 20 лет участники клуба успели побывать на многих региональных и международных фестивалях реконструкторов в Беларуси и ближнем зарубежье — в России, Украине, Польше, странах Балтии. Без Газдавы трудно представить праздники нашего города.

С тёплыми словами поздравления выступила директор Центра Ирина Роскач, которая вручила почетную грамоту руководителю и благодарственные письма всем участникам клуба. В завершении коллектив дружно спел песню «Гэй Соколы».

Для всех присутствующих прозвучали музыкальные поздравления от вокальной группы «Любава», солистов народного казачьего ансамбля «Вольница» и Анастасии Стариковой.

Фото Виктора ЧАБАНА.