Юбилейный творческий вечер руководителя народного казачьего ансамбля «Вольница» прошел в Бобруйске

Юбилейный творческий вечер «Творчество длиною в жизнь» руководителя народного казачьего ансамбля «Вольница» Вячеслава Бовды прошел в народном музее трудовой и боевой славы ОАО «ФанДОК» Центра досуга и творчества Бобруйска.

Как рассказали в Центре досуга и творчества, Вячеслав Бовда пришел работать в учреждение культуры в 2008 году. Сначала был аккомпаниатором, а с 2012 года стал руководителем народного казачьего ансамбля «Вольница». Об итогах работы говорят награды на международном фестивале казачьей песни «Гайда», фестивале русской и казачьей культуры «Казачья вечеря», многочисленные грамоты и благодарности.

Родился Вячеслав Бовда 8 ноября 1955 года в Черниговской области, учился в Могилевском культпросвет училище им. Крупской на первом экспериментальном отделении «Оркестр народных инструментов». Затем окончил заочное отделение народных инструментов Минского института культуры.

После окончания училища служил в армии, в ракетных войсках г. Бологое. С самых первых месяцев службы развернул художественную самодеятельность и прославлял часть на многочисленных смотрах и конкурсах. После армии работал музыкантом в Городском профсоюзе работников торговли и потребкооперации, где создал первый в Беларуси непрофессиональный женский вокально-инструментальный ансамбль.

Работал юбиляр преподавателям по классу баяна, в отделе культуры Бобруйского райисполкома, преподавателем в Каменской детской музыкальной школе, аккомпаниатором в Каменском доме культуры.

Поздравили Вячеслава Бовду и вручили награды представители Бобруйского горисполкома, войсковой части 5527, Центр досуга и творчества, коллеги и любимый коллектив.