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Юбилейный концерт к 95-летию детской школы искусств №1 имени Е. К. Тикоцого состоялся на сцене Дворца искусств

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Юбилейный концерт к 95-летию детской школы искусств №1 имени Е. К. Тикоцого состоялся на сцене Дворца искусств

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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