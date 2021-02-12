Юбилей отметил ветеран бобруйской пожарной службы Владимир Запальский

11 февраля 60-летие отметил ветеран органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, бывший начальник пожарного аварийно-спасательного отряда №5 на объектах Белорусского шинного комбината «Белшина» (ныне пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина») подполковник внутренней службы Владимир Николаевич Запальский.
Поздравление ветерана прошло в стенах когда-то возглавляемого им подразделения. Начальник ПАСО №7 на объектах ОАО «Белшина» подполковник внутренней службы Вадим Парахневич высказал слова благодарности ветерану за добросовестный, многолетний труд и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. С теплыми словами в адрес юбиляра обратился и председатель Бобруйского городского отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» Андрей Глинский. В свою очередь Владимир Запальский поблагодарил руководство Бобруйского ГРОЧС за внимание, которое оказывают ветеранам, пожелал успехов в служебной деятельности и с интересом прогулялся по родному подразделению.
Владимир Николаевич за 20 лет службы прошел все ступеньки «карьерной лестницы» спасателя и в теории, и на практике. Начинал пожарным. Старался учиться азам профессии, набирался опыта у товарищей. Затем инспектор пожарной профилактики, после – инспектор госпожнадзора. В городе не только инспектировал объекты, но выполнял еще и другие обязанности: несколько лет занимался дознанием по пожарам. Потом стал старшим инженером, руководил инспекторским составом пожарной службы города. Затем была должность помощника начальника отряда военизированной пожарной охраны №14 по охране города Бобруйска (ОВПО №14), руководил штабом пожаротушения. Как оперативный дежурный заступал на сутки и выезжал на пожары по городу, а если были сложные ситуации, то и в соседние районы.
«Владимир Николаевич, руководя тушением пожара, практически никогда не повышал голос. Его команды понимали все с полуслова. Сложилось устойчивое убеждение в сознании подчиненных, что если Владимир Запальский прибыл на пожар, то он будет ликвидирован в кратчайшие сроки. Только одно его присутствие уже придавало силы духа личному составу», – говорят о нем сослуживцы.
Каждый день в пожарной службе – это приобретение каких-то новых знаний, умений, постоянное совершенствование и работа над собой. А еще это огромная ответственность, внимательность к мелочам и чувство выполненного долга за порученный участок. Все эти качества присущи Владимиру Запальскому.
Следующей ступенькой послужного списка стала должность заместителя начальника ОВПО-14 по службе, подготовке и пожаротушению (ныне Бобруйский ГРОЧС). Затем Владимир Николаевич возглавил пожарный аварийно-спасательный отряд №5 на объектах БШК «Белшина».
Как вспоминали сослуживцы, после выездов «шинных» подразделений вместе с «городскими» на пожары, Запальский обязательно потом позвонит, поинтересуется: «Как там мои сработали? Как кто справился? Хорошо ли, плохо?» Чтобы лучших отметить обязательно. Он хотел владеть всей обстановкой, чтобы знать, как кто себя ведет при ликвидации чрезвычайных ситуаций. И его ребята старались, работали с таким энтузиазмом, чтобы побороть огонь, проявить себя, показать с лучшей стороны. Потому что знали: при подведении итогов их руководитель поинтересуется, каждому уделит внимание, заметит, всячески поощрит. А если знают, что их уважают и ценят, то они и работают с полной отдачей. Вот так начальник воспитывал своих подчиненных. Владимира Николаевича в коллективе уважали за порядочность, доброе отношение к подчиненным. Он не приказывал, а всегда спрашивал человека: «Ну, как ты, справишься?». Когда оказывают доверие, любой уважающий себя работник сделает даже больше, чем от него требуется. Владимир Запальский старался замечать в человеке только положительные черты. К Владимиру Николаевичу с любой проблемой можно было обратиться. Просьбы у пожарных были и по службе, и по семейно-бытовым вопросам. И он по возможности старался всегда бескорыстно помочь.
– Будучи начальником, я принимал всех с любыми вопросами: заходите, кабинет всегда открыт. К людям надо относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Именно этим «золотым» правилом я всегда руководствовался в жизни и на службе, – говорит Владимир Николаевич.
Сейчас на заслуженном отдыхе Владимир Запальский ведет спокойную, размеренную жизнь. Телевизор, просмотр новостей, велотренажер для поддержания физической формы, неспешные прогулки с женой Людмилой Васильевной, которая недавно тоже вышла на пенсию. Кстати, супруги отметили 36 лет совместной жизни. Все это время заботливая жена обеспечивала надежный крепкий тыл: муж возвращался с нелегкой работы в уютный дом к любимой семье. Их дочка окончила иняз, живет в Минске и на радость бабушке и дедушке привозит погостить 6-летнюю внучку. «Обычная жизнь пенсионера», – с улыбкой говорит Владимир Запальский. И сразу почему-то становится понятно, что человек счастлив и получает удовольствие от каждого прожитого дня.
Поздравляем Владимира Николаевича с 60-летием! Пусть Вам улыбается удача, сбываются все загаданные желания, пусть своей теплотой и любовью Вас согревают родные и близкие люди. Желаем здоровья, везения, бодрости и много поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком!