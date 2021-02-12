Юбилей отметил ветеран бобруйской пожарной службы Владимир Запальский

Владимир Николаевич за 20 лет службы прошел все ступеньки «карьерной лестницы» спасателя и в теории, и на практике. Начинал пожарным. Старался учиться азам профессии, набирался опыта у товарищей. Затем инспектор пожарной профилактики, после – инспектор госпожнадзора. В городе не только инспектировал объекты, но выполнял еще и другие обязанности: несколько лет занимался дознанием по пожарам. Потом стал старшим инженером, руководил инспекторским составом пожарной службы города. Затем была должность помощника начальника отряда военизированной пожарной охраны №14 по охране города Бобруйска (ОВПО №14), руководил штабом пожаротушения. Как оперативный дежурный заступал на сутки и выезжал на пожары по городу, а если были сложные ситуации, то и в соседние районы.

«Владимир Николаевич, руководя тушением пожара, практически никогда не повышал голос. Его команды понимали все с полуслова. Сложилось устойчивое убеждение в сознании подчиненных, что если Владимир Запальский прибыл на пожар, то он будет ликвидирован в кратчайшие сроки. Только одно его присутствие уже придавало силы духа личному составу», – говорят о нем сослуживцы.

Каждый день в пожарной службе – это приобретение каких-то новых знаний, умений, постоянное совершенствование и работа над собой. А еще это огромная ответственность, внимательность к мелочам и чувство выполненного долга за порученный участок. Все эти качества присущи Владимиру Запальскому.