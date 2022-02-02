Извлекать уроки из прошлого. Религиозные деятели Бобруйска о важности сохранения исторической памяти

2022-й в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Его цель – формирование объективного отношения общества к прошлому страны, сохранение и укрепление единства белорусского народа. Религиозные деятели Бобруйска поделились мыслями о важности исторической памяти и консолидации общества в нынешних реалиях.

Геннадий ­Вейго, настоятель Свято-­Георгиевского храма, протоиерей:

– История свидетельствует: в том обществе, где есть мир и согласие, все вопросы решаются быстрее и эффективнее. Мы вспоминаем, как на Руси враждовали княжества, люди не могли объединить внутренние силы, чтобы противостоять внешнему врагу. Православная церковь всегда призывала к единству, преодолению вражды и ненависти. На каком фундаменте более всего можно достичь желаемого единства? На основе культуры, спорта, просвещения? Отчасти да. Но у нас порой слишком разное отношение к вышеназванным ценностям. А вот преподобный Сергий Радонежский в период междоусобиц на Руси дал завет своим соотечественникам и нам, потомкам: «Единением и любовью спасемся!» Именно на основе христианской всегда жертвенной любви и возможна консолидация общества, которая важна не только для решения социальных вопросов, но и всех проблем, стоящих перед государством.

Мы часто слышим, что история должна учить. Она не только может учить, но и, как заметил известный историк Василий Ключевский, еще и наказывает, если ее забывают. Православная церковь с теплотой и любовью чтит память огромного количества святых. Для чего? Чтобы поучиться у этих героев духа великим добродетелям: любви, терпению, мужест­ву, смирению. Мы всегда помним не только имена славных людей, живших на нашей земле, но и не забываем важнейшие события из нашей истории. В этом году мы празднуем 1030-летие основания Полоцкой епархии. С трепетом и благоговением вспоминаем преподобную Ефросинью Полоцкую, стоявшую у истоков духовного просвещения нашего народа. С особым чувством чтим память святителя Кирилла Туровского – наставника благочестия, книжника, поэта, проповедника, прозванного «Златословом, просиявшем паче всех на Руси». Память о славных наших предшественниках призывает подражать их праведной жизни, внутренне преображаться, создавать в семье, в коллективе, обществе здоровую нравственную атмосферу, в мире и согласии созидая свое Отечество.

В разрезе исторической памяти хотелось бы также отметить патриотическую деятельность Православной церкви в годы Великой Отечественной войны. С первого дня она возвысила свой голос в защиту Отечества. Патриарший местоблюститель митрополит Сергий в день начала войны обратился с посланием ко всей Церкви, в котором призвал верных чад внести свою лепту в борьбу с врагом. Свое послание митрополит закончил словами: «Господь нам дарует победу!» Несмотря на страшные гонения на Церковь со стороны государства в предыдущие годы, духовенство и верующие не только молитвой, но и материально поддержали армию. На собранные в храмах пожертвования были отправлены на фронт танковая колонна в честь св. Дмитрия Донского и эскадрилья в честь св. Александра Невского. Многие священники, находясь под оккупацией немцев, оказывали всяческую поддержку партизанам. А преподобномученик архимандрит Серафим Шахмуть в городах и весях нашей Белоруссии отпевал, крестил, совершал богослужения, духовно и морально поддерживая местное население. Мы помним и чтим память всех воинов, отдавших свои жизни за веру и Отечество, совершая ежедневно заупокойные богослужения в православных храмах.

Сергей Гормаш, пастор церкви Благодати Господней:

– Писание говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой…, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет; Втор.8:2». Библия призывает нас хранить историческую память о том, что делал Бог, и напоминает каждому о важности соблюдения Божьих заповедей. История показывает: любое общест­во приходит к упадку не из-за экономических трудностей, но вследствие разложения моральных устоев. Вот почему мы должны помнить о том, что сделал для нас Иисус Христос. Своею смертью на кресте Он оплатил наши грехи и призывает нас к чистой, обновленной жизни. Соблюдая Его заповеди, мы вносим огромный вклад в укрепление здоровья нации. Относясь друг к другу с уважением и любовью, мы созидаем общество, в котором нет места насилию и угнетению. Именно в таком обществе раскрывается потенциал каждого гражданина на благо страны. Моя мечта – жить в обществе, которое не только помнит, но и соблюдает Божьи заповеди!

Шауль Хабабо, раввин Бобруйска:

– Мудрость веков гласит: история учит нас тому, что у нее непременно нужно учиться. Для человека и общест­ва важна сама возможность извлекать из прошлого уроки для будущего. Вторая мировая война принесла много ­жестокости и горя миллионам людей. Одними из главных пострадавших были евреи, которых массово уничтожали по всему миру. 27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Символично, что в эту дату в деревне Ясень Осиповичского района на месте расстрела более 160 евреев был открыт памятник – в 1942 году их уничтожили нацисты. Останки впоследствии были перезахоронены на еврейском кладбище в Бобруйске. Всем нам необходимо хорошо изучить и осмыслить трагедии прошлого, чтобы подобного больше никогда не повторилось. Мы должны максимально ценить то, что имеем сегодня: мир, спокойствие, отсутствие национальной и религиозной розни. К сожалению, история дает огромные возможности ссорить народы и приписывать друг другу некие негативные качества. Мы должны извлекать уроки из своих ошибок, а историю других народов рассматривать с учетом достижений и хороших примеров, на основе которых можно строить добрые отношения, вести мирные переговоры. Большое внимание сегодня должно быть уделено общечеловеческим ценностям. Важно сохранять культурные, семейные традиции наших предков, помня о том, что корни питают дерево, благодаря им оно прочно держится в земле.