Извещатель на страже безопасности. Бобруйск

Республиканская акция «Извещатель в каждый дом» стартовала на Бобруйщине.

Акцент был сделан на работу с многодетными семьями и людьми пожилого возраста. В прошедшие выходные работники Бобруйского ГРОЧС посетили домовладения граждан и напомнили о том, как автономный пожарный извещатель может спасти от большой беды. Также спасатели напоминали о правилах установки извещателя и о том, что исправность этого маленького устройства во многом зависит от своевременной замены элемента питания (кроны).

Схема установки предельно проста: АПИ устанавливается в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, также допускается установка непосредственно над дверным проемом.

Спасатели вместе с производителями извещателей рекомендуют устанавливать их в каждую жилую комнату. Для установки нам понадобится два самореза, отвертка, табуретка, элемент питания и, конечно же, сам пожарный извещатель. Таким образом, потратив пять минут времени, вы сможете обезопасить себя и своих близких.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.