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Извержение подводного вулкана в Тихом океане признали «взрывом тысячелетия»

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Извержение подводного вулкана в Тихом океане признали «взрывом тысячелетия»

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане стало самым мощным с 1100 года нашей эры, сообщает телеканал "МИР24" со ссылкой на научный журнал New Scientist.

Отмечается, что последствия извержения вулкана ощущались по всему миру, и ущерб еще до конца не оценен. Извержение вызвало землетрясение магнитудой 7,4. После него также возникло цунами, которое вынудило жителей низменных прибрежных районов покинуть свои дома.

Королевство Тонга превратилось в своего рода "лунный пейзаж" из-за огромного количества пепла. Спутниковые снимки запечатлели грибовидное облако высотой около 30 км, которое затем преодолело 3 тыс. км и достигло Австралии.

Предупреждения о цунами после катаклизма были объявлены в ряде стран, включая Японию и США. Сильные волны наблюдались в Калифорнии, Новой Зеландии, Австралии и Перу, где на пляже погибли два человека. По данным метеорологического управления, ударные волны также дошли до Великобритании, которая находится примерно в 16 тыс. км от Тонги.

Эксперты до сих пор не могут полностью оценить последствия катастрофы. В Тонге отключились интернет, электричество и телефонные линии. Со многими районами до сих пор нет связи. Официальных сообщений о разрушениях и жертвах в Тонге не поступало. Но премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отметила, что ей передают данные о лодках и больших валунах, выброшенных на берег в Нукуалофе.

"Такие мощные взрывы, как этот, вулкан способен производить примерно раз в тысячу лет", - заявил профессор Шейн Кронин из Университета Окленда.

По словам ученых, подводный вулкан извергается редко. Но если он проснулся, период активности может продлиться несколько недель или даже лет.

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