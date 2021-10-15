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Изрезанный шредером рисунок Бэнкси ушел с молотка за рекордные $25,4 млн

БЕЛТА 27 0

Изрезанный шредером рисунок Бэнкси ушел с молотка за рекордные $25,4 млн

Картина Бэнкси, получившая всемирную известность после того, как ее чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, ушла с молотка в Лондоне за рекордные для работ британского уличного художника $25,4 млн. Такую информацию сообщает ТАСС.

Об этом свидетельствуют результаты проходящих сейчас в столице Великобритании торгов произведениями современного искусства. Их проводит аукционный дом Sotheby's.

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