Изрезанный шредером рисунок Бэнкси ушел с молотка за рекордные $25,4 млн

Картина Бэнкси, получившая всемирную известность после того, как ее чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, ушла с молотка в Лондоне за рекордные для работ британского уличного художника $25,4 млн. Такую информацию сообщает ТАСС.

Об этом свидетельствуют результаты проходящих сейчас в столице Великобритании торгов произведениями современного искусства. Их проводит аукционный дом Sotheby's.