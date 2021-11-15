Израиль открыл границы для туристов, привитых «Спутником V»

Туристы, вакцинированные препаратом "Спутник V", при соблюдении некоторых условий смогут с 15 ноября прилететь в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на вечер 14 ноября, список "красных" стран не обновился. Так, ни одна из стран не является "красной".

Въехать в Израиль туристы смогут, если они привиты и за последние 14 дней не посещали "красную" страну. Но вакцинированные "Спутником V" обязаны находиться на карантине до получения результатов серологического теста.

1 ноября Израиль открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. Это препараты таких фармкомпаний, как Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте прошлого года. С января по февраль 2021-го аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Также ожидалось, что привитые иностранцы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, но из-за распространения штамма "дельта" реализация этого решения была перенесена.

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