Изменить жизнь к лучшему. В Бобруйске прошел форум анонимных алкоголиков, посвященный 10-летию этого движения

13 ноября в территориальном Центре социального обслуживания населения Первомайского района прошел форум анонимных алкоголиков, посвященный десятилетию этого движения в нашем городе. В Бобруйске два сообщества – «Фонарь» и «Новое рождение». Поздравить соратников приехали гости из Минска, Могилева, городского поселка Октябрьский, Гомеля, Речицы.

Форум прошел под девизом «Мы нужны друг другу». В самом деле, глядя на этих людей и слушая их истории, понимаешь, что их сила в том, что они вмес­те, невзирая на возраст и социальный статус. Сегодня по всей Беларуси насчитывается более 100 групп анонимных алкоголиков.

– Это движение очень нужное. Приятно видеть людей, которые несколько лет живут трезвой, нормальной жизнью. Я надеюсь, что сегодняшнее собрание даст толчок и импульс тем, кто хочет жить именно так. Своим пациентам я всегда говорю, что есть люди, которые живут с осознанием того, что где-то есть кто-то, кому они могут помочь, – сказал Александр Цыганков, врач-нарколог.

Люди, присутствующие на форуме, признали бессилие перед алкоголем, потерю контроля над его количеством, осознали свою зависимость и приняли решение жить трезво здесь и сейчас. Они не учатся пить умеренно, а исповедуют принцип полного отказа от алкоголя, не идя ни на какие компромиссы и не давая себе поблажек. Срывы не исключены, но здесь, в сообществе, есть мощная поддержка, которая помогает подняться и снова идти дальше. Группы анонимных алкоголиков работают по уникальной программе реабилитации «12 шагов». Она разработана для помощи абсолютно всем с любой зависимостью, а также для родственников и близких. Это программа, основанная на духовных принципах, которые ведут к пробуждению и изменению образа жизни.

Давайте узнаем, как повлияло сообщество анонимных алкоголиков на героев статьи, которые кардинально поменяли жизнь в лучшую сторону.

История Вячеслава

До того как я пришел в сообщество, пробовал различные методы: учился либо не пить, либо пить меньше, либо менять ассортимент алкоголя. Я лежал в наркологии в Минске и тогда впервые попал в АА. На тот момент я пять раз был лишен водительского удостоверения, дважды потерял работу. Семья уже была на грани развала. Но я был не готов признать себя зависимым. Я – замдиректора крупного предприятия, и я алкоголик?... Пришел снова в сообщество лишь спустя пять лет. В этот раз я был готов по сравнению с 10-летней давнос­тью. Там каждый рассказывал частичку истории моей жизни, и не доверять этим людям оснований у меня не было. В зале есть новички. Я хочу вам сказать: вы на верном пути, в правильном месте. Здесь точно есть выход.

История Ирины

10 лет назад я погибала, я не жила, а существовала. У меня забирали ребенка. Я тогда жила в Минске. Мне нужно было все оставить и вернуться в Бобруйск, чтобы понять, кто я и как жить дальше. Я оказалась в Новинках, где узнала о группе анонимных алкоголиков. Там я впервые услышала, что алкоголизм – это болезнь, а не распущенность. Я поняла, что не конченный человек, а просто больной. И мне стало легче. Я увидела людей, которые улыбаются, радуются жизни. Мне захотелось быть среди них. Раньше я просила Бога, чтобы он дал мне мужа богатого, квартиру, машину. А тогда я молила: «Помоги мне сделать что-­нибудь, чтобы перестать пить». Когда я лежала в больнице, мне было хорошо, легко. Но нужно было возвращаться из теплого уютного гнездышка, выходить в социум, а было страшно, потому что я там сильно накосячила. Приехав в Бобруйск, попросила поддержки в наркологическом диспансере, захотев создать в городе группу анонимных алкоголиков. И я ее получила. Одному очень тяжело справляться с проблемой, вместе с другими такими же людьми гораздо легче. Самое главное – не отчаиваться. Просите помощи, и вы ее получите.

История Виктора

Я не пью 6 лет. В один из дней своего запоя я очнулся и понял, что умру на этом диване. Я стал искать помощь, продолжая при этом пить. Жена и дочь написали от моего имени в сообщество анонимных алкоголиков, что я погибаю. Там ответили, чтобы я пришел на встречу. Так я познакомился с группой «Новое рождение». Не помню, пришел ли я трезвый. Я искал психолога, нарколога – кто-то же должен меня лечить. Но там все оказались алкоголиками, только трезвыми. Я стал регулярно посещать встречи и каждый раз уходил окрыленный. Мне не хотелось пить вообще. Я вернулся в семью. Сегодня без группы просто не могу. Это уже образ жизни.

История Николая

4 года назад я был практически бомжом. Когда меня поставили на учет в СОП во время последнего запоя, я был дико возмущен. Я просто рвал и метал, ведь внешне дома у меня все было идеально. А через два года на мероприятии в администрации Первомайского район я при всех сказал спасибо председателю комиссии по делам несовершеннолетних. Это был еще один волшебный пинок к выздоровлению. Пока меня не обложили со всех сторон и стало невыносимо больше жить в употреблении, я не сделал шага на путь исправления. Хочу обратиться к тем, кто впервые пришел на встречу – не доводите до того момента, когда уже край и петля. Перед выступлением на одном мероприятии в исправительном учреждении я составил список друзей, с которыми раньше выпивал. Там оказался 21 человек. 16 из них уже нет в живых. Трое живы только потому, что сидят в местах лишения свободы. Фактически только я на свободе, живой и трезвый. Не играйте с судьбой, не факт, что вы окажетесь такими же фартовыми.

История Надежды

7 лет назад я была человеком, который просто деградировал и умирал. Я не знала, что мне делать. И вот это сообщество помогло подняться и вернуться к жизни. Мне сказали, что, когда ты будешь выздоравливать, пойдешь по трупам. Это было что-то непонятное и страшное для меня. Потом мне открылся смысл этой фразы – ведь многие мои друзья и бывшие собутыльники умерли… Когда я вижу людей в запое, каждый раз возвращаюсь мыслями к тому, что у меня та же болезнь и мне нужно еще больше держаться за эту жизнь. В то же время я вижу много тех, кто вы­здоравливает, живет нормально. Получив здесь помощь и поддержку, мне хочется рассказать об этом другим. Мы плотно сотрудничаем с врачами. Сами медики говорят, что наше сообщество – хорошая социальная адаптация.

Я очень рано повзрослела. У меня сильно болела мама. Я пошла работать, заботилась о младшем брате. В 19 лет родила, в 21 год уже занимала руководящую должность. Мне приходилось испытывать сильные нагрузки и напряжение, которое нужно было снимать. И алкоголь мне в этом поначалу помогал. Мне нравилось, что я могу себя чувствовать более раскованно в любой компании. И это затянуло. Долгое время казалось, что проблемы нет. Я сопротивлялась до последнего, утверждая, что сама смогу со всем справиться. Но настал такой момент, когда поняла, что нет, я ничего не могу. Я себя полностью раздолбала – физически, эмоционально. Меня уволили с работы, я перестала общаться с родителями, даже бывший супруг, тоже зависимый человек, стал меня выгонять, говоря, что я пью больше, чем он. Это был тупик, меня обложили со всех сторон. Пос­ле того как я попала в сообщество, моя жизнь стала постепенно меняться. Когда я пришла в группу, ощутила невероятное тепло. Меня встретили как дома, окружили заботой. Появилась надежда, что я не одна, что не какой-то изгой. Сегодня я хорошо общаюсь с родителями, у меня прекрасные отношения с дочкой, я ушла из созависимых отношений, работаю там, где всегда хотела, занимаюсь творчеством.

*Имена героев в статье изменены по этическим соображениям.

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