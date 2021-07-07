Изменилось расписание движения автобуса пригородного маршрута «Бобруйск – Гута»

Автобусный парк №2 информирует Бобруйчан о том, что с 17 июля отменяется выполнение рейсов по пригородному маршруту «Бобруйск – Гута» отправлением от автовокзала «Бобруйск» в 18.00 по субботам и в 7.20 по воскресеньям.