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Изменилось расписание движения автобуса пригородного маршрута «Бобруйск – Гута»

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Изменилось расписание движения автобуса пригородного маршрута «Бобруйск – Гута»

Автобусный парк №2 информирует Бобруйчан о том, что с 17 июля отменяется выполнение рейсов по пригородному маршруту «Бобруйск – Гута» отправлением от автовокзала «Бобруйск» в 18.00 по субботам и в 7.20 по воскресеньям.

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