Изменилось расписание движения автобуса пригородного маршрута «Бобруйск – Гута»
128 0
0
Автобусный парк №2 информирует Бобруйчан о том, что с 17 июля отменяется выполнение рейсов по пригородному маршруту «Бобруйск – Гута» отправлением от автовокзала «Бобруйск» в 18.00 по субботам и в 7.20 по воскресеньям.
0
Читайте
также
также
-
10 июля бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ
-
Изменилось расписание движения автобуса пригородного маршрута «Бобруйск – Гута»
-
Жара возвращается. 8 июля в стране ожидается до +32°С
-
Продолжаются ремонтные работы на Интернациональной
-
Автобус №23 уходит с маршрута
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости