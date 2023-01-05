«Изменилась психология солдата». Военком Шкодин о состоянии белорусской армии

Белорусская армия с девяностых годов прошла огромнейший путь развития. Об этом заявил военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин.

Комментируя состояние белорусской армии в девяностые годы, Руслан Шкодин отметил, что их не зря называют "лихими". "Огромная страна развалилась на мелкие части. Есть такое выражение, что армия - это зеркальное отображение общества. Есть страна и люди, которые в ней живут. И эти люди занимают определенные должности в Вооруженных Силах. Они приходят из общества и несут в себе то, что происходит в нем. И то, что происходило в обществе в девяностые годы, происходило и в армии", - сказал Руслан Шкодин.

Военком Витебской области отметил, что, несмотря на плохие вещи, которые происходили в армии в девяностые, Вооруженные Силы Беларуси прошли огромнейший путь до своего современного состояния. "Это не шаг - это большой, огромнейший путь. Вооруженные Силы насыщались и насыщаются современными образцами вооружения и военной техники. Значительно изменилась психология солдата и идеологическая подготовка военнослужащих, что является немаловажным фактором. Естественно, это совершенно другое качественное состояние Вооруженных Сил, нежели в девяностых или даже в Советском Союзе", - заявил военком Витебской области.

По материалам belta.by.