Измененный vin, или Страшный сон автовладельца

В чем должен быть уверен автовладелец? В исправном техническом состоянии своего транспортного средства – раз. В подлинности и читаемости идентификационных маркировочных обозначений, которые являются своего рода визитной карточкой авто, – два. В подлинности документов на транспортное средство – три.

О последних двух поговорим подробнее.

Идентификационные маркировочные обозначения транспортного средства – 17-значный номер, он же vin – порой могут сыграть злую шутку с автовладельцем: стать препятствием для проведения регистрационных действий с авто, пересечением границы, прохождением государственного техосмотра. Не сам номер, а его коррозированное состояние, полное либо частичное отсутствие, изменение. Все вышеперечисленные случаи и служат поводом для направления автомобиля на экспертизу в Государственный комитет судебных экспертиз.

В некоторых случаях, рассказывают эксперты, автовладельцы сами повреждают или даже удаляют номерные площадки в ходе ремонтных работ неумышленно, не осознавая последствий, которые в дальнейшем могут возникнуть.

Одни совершают преступление – другие становятся жертвами по собственному незнанию. Так случилось и с 20-летним жителем Могилевской области. Парень купил свой первый легковой автомобиль по доступной цене, проигнорировал его переоформление в МРЭО ГАИ и пользовался авто несколько месяцев, пока в ходе проверки автомобиля инспектором ДПС не выяснилось, что идентификационный номер, указанный в свидетельстве, не соответствует номеру на кузове… Дальше – больше: чтобы проверить подлинность vin, автомобиль направили на экспертизу, и водитель узнал, что большая часть знаков идентификационного номера изменена.

Такое заключение эксперта служит основанием для возбуждения уголовного дела для выяснения всех обстоятельств и установления лиц, причастных к преступлению. Если выяснится, что автомобиль ранее был похищен, а потом продан, нынешний владелец может лишиться своего «железного коня» и денег, уплаченных за него.

Безопаснее всего приобретать подержанное транспортное средство у собственника с переоформлением его в ГАИ, советуют судебные эксперты УГКСЭ по Могилевской области. Чтобы обезопасить себя от печальных последствий, до совершения сделки необходимо проверить у продавца его личный паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля, сверить соответствие указанных данных в документах, в том числе и цвет лакокрасочного покрытия, идентификационный номер, год выпуска. Также эксперты рекомендуют обращать внимание при покупке бывшего в пользовании транспортного средства на сам vin – должны насторожить потеки краски, сколы, царапины, следы сварки и шлифовки и т.п. В случае возникновения сомнений в подлинности vin, можно обратиться в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области в г.Могилеве (ул.Гагарина, 58А) и г.Бобруйске (ул. Максима Горького, 1).

Впрочем, судебные эксперты советуют проверять и подлинность документов на продаваемое частными лицами авто – в практике случаются факты выявления и таких подделок…

Ирина Рачковская, главный специалист для работы со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.