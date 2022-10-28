Изменения законодательства в вопросах госрегулирования цен обсудили на встрече с предпринимателями Могилевщины

Нормы законодательства, которые сейчас принимаются в отношении ценообразования, своей главной целью ставят систематизацию и урегулирование вопросов хозяйственной деятельности. Таким мнением поделился заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар во время сегодняшней встречи с представителями бизнеса Приднепровского края, которая прошла в Могилевском облисполкоме.

Собравшиеся за круглым столом и присутствовавшие на связи онлайн в районных студиях, обсудили актуальные вопросы, волнующие предпринимателей в последнее время. В первую очередь, они касаются норм постановления Совета Министров от 20 октября 2022 года №713 «О системе регулирования цен».

Как отметил Руслан Страхар, это не первая встреча с субъектами предпринимательства после принятия нормативных документов.

«Со вступлением в силу постановления №713 о госрегулировании цен у представителей бизнеса появился целый ряд вопросов. Отдельные вопросы возникли и у нас, поскольку постановление принималось в сжатые сроки и отдельные вопросы невозможно было с ходу учесть, – пояснил он. – На первом этапе наша задача заключалась в том, чтобы встретиться с предпринимателями и уточнить перечень вопросов, которые требуют дополнительных разъяснений и, в том числе, изменений. Сразу после принятия документа, мы обсудили с субъектами хозяйствования возникшие вопросы. Получившийся перечень направили в МАРТ и ежедневно консультировались с ними.

Сегодня мы видим, что наш совместный голос услышан. Уже вчера были официально внесены корректировки отдельных норм постановления №713. Еще не все вопросы, которые нас волновали, нашли в нем отражение, но на самые частые уже даны ответы: что будет с остатками, как работать с отдельными товарами, на которые установлен норматив торговой надбавки, и другие.

Сейчас вместе с предпринимателями мы еще раз обсудили этот перечень вопросов и договорились, что в таком же взаимодействии будем сотрудничать дальше. Задача предпринимателей – продолжать спокойно трудиться и удовлетворять спрос потребителей, а задача органов исполнительной власти – аккумулировать проблемные вопросы и вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли их разрешать: давать комментарии или корректировать отдельные нормы. Этим мы и продолжим заниматься.

Отрадно, что на территории области подавляющее большинство предпринимателей хотят работать в рамках правового поля. Да, есть моменты, когда мы должны разъяснять некоторые нормы, а при необходимости – и корректировать. При этом многие предприниматели решительно нацелены продолжать осуществлять свой вид деятельности.

В целом хочу отметить, что нормы законодательства, которые сейчас принимаются, своей главной целью ставят систематизировать и отрегулировать вопросы хозяйственной деятельности. Я уверен, что вскоре предприниматели войдут в нормальное русло работы по действующему законодательству. Наша приоритетная задача сделать так, чтобы для предпринимателей правила стали понятнее и обеспечивали нормальное функционирование сферы. А потребитель мог получить товар по приемлемой цене».

Один из участников встречи индивидуальный предприниматель Игорь Мельник подчеркнул: «Если рассматривать вопрос глобально, то данное постановление – очень своевременное и правильное. Я считаю, что ограничения по надбавкам должны быть обязательно. Ведь то, что в последнее время стало происходить с ценами в магазинах – все мы видели. Но каждую группу товаров при этом следует разобрать отдельно. Мы уже наблюдаем, что некоторые группы из числа скоропортящихся и сезонных товаров на данный момент исключили. Так же следует разобраться и с остальными. Надеемся, что скоро все отрегулируют.

Во время сегодняшней встречи я смог задать вопросы, которые меня интересовали. Так, например, как владельца мультибрендового магазина спортивной одежды и обуви, дилером которых мы являемся, но при этом сами товар не импортируем, меня волновало следующее. При данном законе мы не можем поставить рекомендованную изготовителем цену товара, поскольку тогда потеряем не только свой доход, но и едва покроем свои затраты. Импортер, в отличие от нас, имеет возможность продать товар дороже. Чтобы товар не дорожал и при этом мы имели возможность работать и зарабатывать, нужно внести некоторые изменения. Это нормальная практика во всем мире. Я озвучил свое видение выхода из сложившейся ситуации. Кроме того, меня интересовал вопрос ценообразования и быстро меняющегося курса валют, в результате чего также сгорает прибыль. Радует, что представители власти ко всему сказанному отнеслись внимательно, поэтому будем ждать разрешения ситуации».

Позитивным впечатлением от встречи поделилась и председатель совета ТЦ «Арбат» Светлана Борисова. Предприниматель рассказала, что работает с чаями и кофе. По ее обращению, с просьбой о разделении товаров на подгруппы с последующим информированием о торговых надбавках, пока не принято решение. Однако данный вопрос, как заверили женщину, уже рассматривается и это говорит о том, что государство достаточно оперативно реагирует на запросы бизнеса.

«Настроение у нас улучшилось. Мы видим, что органы госуправления нас слышат, – отметила она. – Проезжая по городу, наблюдаем, что окна облисполкома и горисполкома горят до 23.00, а значит, мы услышаны и нами занимаются. И мы должны как общественные советы призывать людей выходить на работу. Вопросы должны решаться только за круглым столом. Не надо проявлять пессимистических настроений, необходимо идти и работать с людьми на местах, обслуживать покупателей».

Также свое мнение озвучила председатель совета «Атриум» Ирина Бутроненко: «Как индивидуального предпринимателя, конечно, меня волнует сложившаяся ситуация. Но стоит отметить, что после собрания я вышла в хорошем настроении. Когда мы собирались в предыдущий раз, я ставила вопрос о реализации остатков товара. Сегодня получила на него ответ. И увидела, что государство нас слышит, вступает с нами в диалог и идет навстречу. За время нашей деятельности законодательство менялось неоднократно. Всегда находили способы и возможности перестраивать свою работу и продолжали работать. Очень надеемся, что деловой диалог сохранится и сейчас. Мы сможем найти компромисс, чтобы учесть интересы всех сторон».

Участники конструктивно подошли к обсуждению вопросов повестки дня. На многие вопросы представителей бизнеса, после опубликования корректировки отдельных норм постановления, ответы нашлись сразу. По отдельным, требующим разъяснения МАРТ, предпринимателей обещали своевременно проинформировать через официальные сайты госорганов. Также интересовали представителей бизнеса и вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства с 1 января 2023 года. Со стороны исполнительной власти были даны пояснения.

Кроме того, 1 ноября для предпринимателей региона МАРТ проведет видеоконференцию, во время которой можно будет задать все волнующие вопросы и получить необходимые разъяснения.

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По материалам mogilev-region.gov.by­