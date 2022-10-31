Изменения в расписании движения поездов
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07.11.2022
Дадаткова прызначаюцца
№ 6744 МІНСК - ЖЛОБІН
ст.БАБРУЙСК 12.06/12.07
№ 6745 ЖЛОБІН - АСІПОВІЧЫ
ст.БАБРУЙСК 12.45/12.47
№ 6444 АСІПОВІЧЫ - БАБРУЙСК ст.БАБРУЙСК прыб. 14.22
№ 6445 БАБРУЙСК - РАБКОР ст.БАБРУЙСК адпр.16.09
№ 6448 РАБКОР - БАБРУЙСК ст.БАБРУЙСК прыб.20.01
№ 6449 БАБРУЙСК - АСІПОВІЧЫ ст.БАБРУЙСК адпр.22.10
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