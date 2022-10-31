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Изменения в расписании движения поездов

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Изменения в расписании движения поездов

07.11.2022

Дадаткова прызначаюцца 

№ 6744   МІНСК - ЖЛОБІН
ст.БАБРУЙСК  12.06/12.07

№ 6745   ЖЛОБІН - АСІПОВІЧЫ
ст.БАБРУЙСК  12.45/12.47

№ 6444   АСІПОВІЧЫ - БАБРУЙСК     ст.БАБРУЙСК  прыб. 14.22

№ 6445   БАБРУЙСК - РАБКОР            ст.БАБРУЙСК  адпр.16.09

№ 6448   РАБКОР -  БАБРУЙСК        ст.БАБРУЙСК  прыб.20.01

№ 6449   БАБРУЙСК  -  АСІПОВІЧЫ    ст.БАБРУЙСК  адпр.22.10

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