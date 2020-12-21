Изменения в расписании движения поездов
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3 января 2021 года дополнительно назначаются поезда межрегиональных линий эконом-класса:
№ 686 Минск-Гомель (прибытие на станцию Бобруйск в 14.30, отправление со станции Бобруйск в 14.33);
№ 685 Гомель-Минск (прибытие на станцию Бобруйск в 21.59, отправление со станции Бобруйск в 22.02).
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