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Изменения в расписании движения поездов

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Изменения в расписании движения поездов

3 января 2021 года дополнительно назначаются поезда межрегиональных линий эконом-класса:

№ 686 Минск-Гомель (прибытие на станцию Бобруйск в 14.30, отправление со станции Бобруйск в 14.33);

№ 685 Гомель-Минск (прибытие на станцию Бобруйск в 21.59, отправление со станции Бобруйск в 22.02).

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