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Изменения в расписании движения автобусов по маршруту №6

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Изменения в расписании движения автобусов по маршруту №6

С 29 ноября движение двух автобусов по маршруту №6 «ул. Парковая – ул. Дзержинского – Микрорайон №6» будет организовано до остановочного пункта «Приберезинская» с исключением остановочных пунктов «ул. Сикорского» и «Микрорайон №6».

Время отправления автобусов по маршруту №6а «ул. Парковая – ул. Дзержинского – Приберезинская» следующее:

по рабочим дням:

- «Приберезинская» - 6.02  6.41  7.32  8.11  9.02*  10.11  11.41 16.27  17.12  17.57  18.42  19.27;

- «ул. Дзержинского – ул. Парковая» -   5.48  6.39  7.18  8.09  8.48  10.48  12.18  13.48

15.33 17.03  17.48  18.33  19.18  20.03;

- «ул. Парковая» -  5.58  6.49  7.28  8.19  8.58*  10.58  12.28

13.58  15.43  17.13  17.58  18.43  19.25* 20.13*;

- «ул. Дзержинского – Приберезинская» - 5.26  6.05  6.56  7.35  8.26  9.35 11.05  12.35                         14.20  15.50  16.36  17.20  18.05  18.50

по выходным дням:

- «Приберезинская» - 7.06  8.36  10.51  12.21  13.51  14.51  16.21  17.51  19.21*  21.21  22.51

- «ул. Дзержинского – ул. Парковая» -    7.43  9.13  11.28  12.58  15.28  16.58  18.28 20.30  21.58  23.28

- «ул. Парковая» -  7.53  9.23*  11.38  13.08  15.38  17.08  18.38  20.38  22.08  23.38*

- «ул. Дзержинского – Приберезинская» - 6.30  8.00  10.15  11.45  13.15  14.15  15.45  17.15  18.45  20.45  22.15.

С 29 ноября в связи с организацией движения маршрута №6а «Приберезинская – ул. Дзержинского – ул. Парковая» в расписание движения автобусов по маршруту №6 «Микрорайон №6 – ул. Дзержинского – ул. Парковая», отправлением от о.п. «Микрорайон №6» и о.п. «ул. Сикорского», вносятся изменения:

по рабочим дням:

- «Микрорайон №6» - 5.50**  6.28  7.07   7.20    7.58  8.37  8.50  9.28   10.56   11.18  12.26   12.48  13.58  14.20* 14.42  15.27   15.42    16.12  16.57   17.42   18.27*  19.12*  20.22  21.07  21.52   22.37  23.22

- «ул. Дзержинского – ул. Парковая» -    6.27  7.05  7.44  7.57  8.35  9.14   9.27    10.05 10.27  11.33   11.55  13.03  13.25   14.33   15.18 16.03   16.18   16.48  17.33    18.18   19.30 20.58 21.43  22.28  23.13   23.59   

- «ул. Парковая» - 6.37  7.15  7.54  8.07  8.45  9.24*  9.37*  10.15*

10.35  11.43   12.05  13.13   13.35   14.42    15.28

16.13  16.28   16.58  17.43  18.28   19.38   21.08 21.53  22.38  23.23 0.10 

- «ул. Дзержинского–Микрорайон №6» - 5.52  6.31   6.43  7.22  8.01  8.14  8.52  10.20 10.42  11.50  12.12  13.20  13.42  14.05  14.50 15.05  15.35  16.20 17.05  17.50  18.35 19.45 20.30 21.15  22.00  22.45  23.30  0.20

по выходным дням:

- «Микрорайон №6» - 6.06  7.36   9.06  10.06  11.21  12.51     14.21  15.51   17.21  18.51*   20.36   22.06   

- «ул. Дзержинского – ул. Парковая» -    6.43   8.13  9.43  10.30 10.43  11.58   13.28  14.58   16.28    17.58   21.13  22.43

- «ул. Парковая» - 6.53   8.23    9.53*  10.38 10.53*  12.08  13.38 15.08  16.38  18.08  21.23  23.02 

- «ул. Дзержинского–Микрорайон №6» - 5.30 7.00  8.30  9.30 10.45 12.15  13.45  15.15 16.45  18.15   20.00   21.30   23.10

Примечание:   * - автобус следует до ул. Дзержинского

** - автобус следует из автопарка

 

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