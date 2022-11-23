Изменения в расписании движения автобусов по маршруту №6

С 29 ноября движение двух автобусов по маршруту №6 «ул. Парковая – ул. Дзержинского – Микрорайон №6» будет организовано до остановочного пункта «Приберезинская» с исключением остановочных пунктов «ул. Сикорского» и «Микрорайон №6».

Время отправления автобусов по маршруту №6а «ул. Парковая – ул. Дзержинского – Приберезинская» следующее:

по рабочим дням:

- «Приберезинская» - 6.02 6.41 7.32 8.11 9.02* 10.11 11.41 16.27 17.12 17.57 18.42 19.27;

- «ул. Дзержинского – ул. Парковая» - 5.48 6.39 7.18 8.09 8.48 10.48 12.18 13.48

15.33 17.03 17.48 18.33 19.18 20.03;

- «ул. Парковая» - 5.58 6.49 7.28 8.19 8.58* 10.58 12.28

13.58 15.43 17.13 17.58 18.43 19.25* 20.13*;

- «ул. Дзержинского – Приберезинская» - 5.26 6.05 6.56 7.35 8.26 9.35 11.05 12.35 14.20 15.50 16.36 17.20 18.05 18.50

по выходным дням:

- «Приберезинская» - 7.06 8.36 10.51 12.21 13.51 14.51 16.21 17.51 19.21* 21.21 22.51

- «ул. Дзержинского – ул. Парковая» - 7.43 9.13 11.28 12.58 15.28 16.58 18.28 20.30 21.58 23.28

- «ул. Парковая» - 7.53 9.23* 11.38 13.08 15.38 17.08 18.38 20.38 22.08 23.38*

- «ул. Дзержинского – Приберезинская» - 6.30 8.00 10.15 11.45 13.15 14.15 15.45 17.15 18.45 20.45 22.15.

С 29 ноября в связи с организацией движения маршрута №6а «Приберезинская – ул. Дзержинского – ул. Парковая» в расписание движения автобусов по маршруту №6 «Микрорайон №6 – ул. Дзержинского – ул. Парковая» , отправлением от о.п. «Микрорайон №6» и о.п. «ул. Сикорского», вносятся изменения:

по рабочим дням:

- «Микрорайон №6» - 5.50** 6.28 7.07 7.20 7.58 8.37 8.50 9.28 10.56 11.18 12.26 12.48 13.58 14.20* 14.42 15.27 15.42 16.12 16.57 17.42 18.27* 19.12* 20.22 21.07 21.52 22.37 23.22

- «ул. Дзержинского – ул. Парковая» - 6.27 7.05 7.44 7.57 8.35 9.14 9.27 10.05 10.27 11.33 11.55 13.03 13.25 14.33 15.18 16.03 16.18 16.48 17.33 18.18 19.30 20.58 21.43 22.28 23.13 23.59

- «ул. Парковая» - 6.37 7.15 7.54 8.07 8.45 9.24* 9.37* 10.15*

10.35 11.43 12.05 13.13 13.35 14.42 15.28

16.13 16.28 16.58 17.43 18.28 19.38 21.08 21.53 22.38 23.23 0.10

- «ул. Дзержинского–Микрорайон №6» - 5.52 6.31 6.43 7.22 8.01 8.14 8.52 10.20 10.42 11.50 12.12 13.20 13.42 14.05 14.50 15.05 15.35 16.20 17.05 17.50 18.35 19.45 20.30 21.15 22.00 22.45 23.30 0.20

по выходным дням:

- «Микрорайон №6» - 6.06 7.36 9.06 10.06 11.21 12.51 14.21 15.51 17.21 18.51* 20.36 22.06

- «ул. Дзержинского – ул. Парковая» - 6.43 8.13 9.43 10.30 10.43 11.58 13.28 14.58 16.28 17.58 21.13 22.43

- «ул. Парковая» - 6.53 8.23 9.53* 10.38 10.53* 12.08 13.38 15.08 16.38 18.08 21.23 23.02

- «ул. Дзержинского–Микрорайон №6» - 5.30 7.00 8.30 9.30 10.45 12.15 13.45 15.15 16.45 18.15 20.00 21.30 23.10

Примечание: * - автобус следует до ул. Дзержинского

** - автобус следует из автопарка