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Изменения в проекте Конституции и итоги работы за 2021 год обсудили в Бобруйском ГРОЧС

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Изменения в проекте Конституции и итоги работы за 2021 год обсудили в Бобруйском ГРОЧС

В городе на Березине были подведены итоги деятельности Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям за 2021 год.

В оперативном совещании принял участие первый заместитель начальника Могилевского областного управления МЧС Андрей Гайсенок. О проведенной пожарно-профилактической работе в Бобруйске и бобруйском районе за год, о проблемных вопросах и  принятых мерах по предупреждению пожаров и гибели людей на них выступил Первый заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Павел Шерснев.

Далее были подняты вопросы совершенствования служебной деятельности, предложены методы эффективной работы кадрового направления. Для  недопущения снижения темпов и показателей работы в последующем выступающими были определены конкретные цели и задачи по каждому направлению деятельности.

Подводя итоги совещания, Андрей Гайсенок  дал объективную оценку деятельности подразделения, акцентировал внимание на качественном и своевременном выполнении поставленных задач. Андрей Николаевич пожелал успехов всем работникам отдела, поздравил присутствующих с предстоящим Днем Спасателя.

Также в этот день перед спасателями выступил Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко. Он подробно остановился на основных положениях предлагаемых изменений и дополнений в Основной Закон государства, дал пояснения по изменениям в Конституции, ответил на вопросы присутствующих и напомнил, что каждый вправе сейчас оставить свое мнение и предложение.

«Именно  от каждого из нас, нашего выбора и смелого решения зависит будущее наших детей и всего государства в целом», - отметил Владимир Владимирович.

МЧС

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