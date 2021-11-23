Изменения в Кодекс о культуре

В Бобруйске 23 ноября прошла встреча, на которой обсудили внесение изменений в Кодекс о культуре Республики Беларусь. Поделиться мнениями, услышать предложения, задать интересующие профессиональные вопросы в зале Бобруйского художественного музея собрались депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси Ирина Рынейская, начальник отдела культуры горисполкома Вадим Щербич, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» Ирина Русакович, руководители учреждений культуры нашего города.

Ирина Рынейская подробно рассказала участникам обсуждения о ключевых моментах, которые вносятся в проект Закона Республики Беларусь «Аб змяненні законаў па пытаннях культуры». По словам Ирины Николаевны, изменения вносятся в 109 статей Кодекса о культуре (а всего их 257), появятся 3 новых статьи, касающихся деятельности творческих мастерских, конкурсов красоты и контроля в сфере культуры. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке озвучила, что основные новации затрагивают вопросы охраны историко-культурного наследия, вывоза культурных ценностей из страны, деятельности творческих союзов, библиотечного и музейного дела, народных художественных ремесел, организации и проведения культурных мероприятий.

Участники встречи высказали свои пожелания, которые будут рассмотрены при подготовке проекта Закона к первому чтению в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Маргарита Бушуева.

Фото: Александра Анташкевича.