Изменения в Гражданский кодекс по вопросам защиты персональных данных примут до конца года

Законопроект о корректировке Гражданского кодекса по вопросам защиты персональных данных примут во втором чтении до конца года, сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Постоянная комиссия по законодательству Палаты представителей проводит сегодня заседание круглого стола "Реализация положений Конституции Республики Беларусь о защите частной жизни и персональных данных в проекте закона Республики Беларусь "Об изменении кодексов". На заседании круглого стола планируется обсудить пути реализации положений Конституции о защите частной жизни и персональных данных в Гражданском кодексе, правовые механизмы защиты частной жизни и персональных данных, в частности изображения гражданина. Также обсудят предлагаемые заинтересованными подходы по вопросам защиты частной жизни.

Статьей 28 Конституции определено, что каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. Государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности и общества при их использовании. Учитывая значимость вопросов защиты персональных данных и охраны частной жизни граждан в настоящее время, Постоянная комиссия по законодательству приняла решение провести заседание круглого стола с участием представителей заинтересованных государственных органов и научного сообщества для обсуждения этих вопросов.

"В частности, проектом Гражданского кодекса, который сейчас находится в Палате представителей, рассматривается вопрос включения в положение гражданского законодательства вопросов охраны как частной жизни, так и охраны изображения гражданина, - сказала Светлана Любецкая. - На сегодняшний день обмен персональными данными входит в нашу жизнь очень активно, и зачастую возникают вопросы, связанные с получением согласия гражданина на использование и распространение его изображения. Достаточно сложная тема, и изучение международного опыта показало, что она неоднозначна и по-разному регулируется в разных странах, в том числе у наших соседей. Белорусский законодатель также поставил этот вопрос, и сегодня с участием достаточно широкого представительства практиков, представителей ученого сообщества, депутатов Палаты представителей, всех неравнодушных заинтересованных будут обсуждаться вопросы, касающиеся защиты персональных данных. В частности, изображения гражданина, а также частной жизни".

"До конца года проект закона об изменении Гражданского кодекса планируется к принятию во втором чтении", - уточнила парламентарий.

На мероприятие приглашены представители ряда заинтересованных государственных органов - Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра защиты персональных данных. Также принимают участие представители научного сообщества - представители Белорусского государственного университета, Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского государственного экономического университета и Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.