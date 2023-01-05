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Город

Изменен путь следования городского автобуса

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Изменен путь следования городского автобуса

С 11 января 2023 г. путь следования автобуса маршрута №20 «Тепличный комбинат-ул. Гоголя», отправлением от остановочного пункта «Тепличный комбинат» в 17.10, будет пролегать по улицам: Энергетиков, Генерала Батова, проспект Строителей (до остановочного пункта «Приберезинская»), Шинная и далее по маршруту.

Новое расписание движения автобусов по маршруту №20 «Тепличный комбинат-ул. Гоголя» с 11.01.2023 г.:

– ул. Гоголя-Тепличный комбинат  5.29  6.20  7.10  8.00  14.59  15.50  16.39

Центральная больница-Тепличный комбинат  5.38  6.28  7.18  8.08  15.08  15.59  16.47

– Тепличный комбинат-Гоголя  5.55  6.45 7.35  8.25  15.25  16.15  17.10* ч/з 5 м-н  до о.п. «ул. Приберезинская»

– о.п. «ул. Приберезинская»  17.20

Центральная больница-Гоголя  6.10  7.00  7.50  8.40  15.41 16.30  17.42

Автобусный парк №2.

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