Изменен путь следования городского автобуса

С 11 января 2023 г. путь следования автобуса маршрута №20 «Тепличный комбинат-ул. Гоголя», отправлением от остановочного пункта «Тепличный комбинат» в 17.10, будет пролегать по улицам: Энергетиков, Генерала Батова, проспект Строителей (до остановочного пункта «Приберезинская»), Шинная и далее по маршруту.

Новое расписание движения автобусов по маршруту №20 «Тепличный комбинат-ул. Гоголя» с 11.01.2023 г.:

– ул. Гоголя-Тепличный комбинат 5.29 6.20 7.10 8.00 14.59 15.50 16.39

– Центральная больница-Тепличный комбинат 5.38 6.28 7.18 8.08 15.08 15.59 16.47

– Тепличный комбинат-Гоголя 5.55 6.45 7.35 8.25 15.25 16.15 17.10* ч/з 5 м-н до о.п. «ул. Приберезинская»

– о.п. «ул. Приберезинская» 17.20

– Центральная больница-Гоголя 6.10 7.00 7.50 8.40 15.41 16.30 17.42

Автобусный парк №2.