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Изменен порядок информирования медработников о лекарствах, включенных в госреестр

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Изменен порядок информирования медработников о лекарствах, включенных в госреестр

В Беларуси изменили порядок и условия информирования медицинских и фармацевтических работников о лекарственных средствах, включенных в государственный реестр лексредств Беларуси, представителями производителей лекарственных средств. Корректировки внесены постановлением Минздрава №3 от 9 января 2023 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что информирование будет проходить посредством устных выступлений с размещением (распространением) информационных материалов при проведении мероприятий, определенных Минздравом.

Исключена возможность представителям посещать служебные кабинеты руководителей организаций или иных должностных лиц. Вместе с тем информационные материалы могут предоставляться в электронном виде либо на бумажном носителе без посещения организаций.

В Минздраве отметили, что эти изменения позволят регулировать организацию мероприятий, порядок их проведения и информирования работников организаций. Также это обеспечивает своевременнее предупреждение, пресечение и выявление криминогенных и коррупционных рисков, препятствует проникновению коррупционной преступности в систему здравоохранения и минимизирует ее негативные последствия.

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