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Избран председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов

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Избран председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов

11 ноября 2021 года состоялось заседание Совета Бобруйского городского объединения профсоюзов, которое возглавил Игорь Вежновец, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Белшина».

На заседание были приглашены и приняли участие в его работе Татьяна Марочкова, заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов, и Сергей Вольковский, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Всего в составе Совета 100 человек, на заседании присутствовало большинство – 58. В повестке дня был один вопрос: о выборах председателя Бобруйского городского объединения профсоюзов.

4 ноября 2021 года на заседании исполкома Федерации профсоюзов Беларуси было принято решение о выдвижении к избранию председателем Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмилы Балакер. За ее кандидатуру проголосовали единогласно.

Людмила Григорьевна поблагодарила за оказанное доверие, отметила, что всегда защищала интересы трудящихся, и приняла клятву, пообещав всецело отдавать себя делу профсоюза.

Новый председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.

Ольга ХОТЬКО. Фото Виктора ЧАБАНА.

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