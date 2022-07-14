Избежать пожара во время уборочной компании
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В Беларуси началась уборочная компания. Безопасность на полях – под особым контролем. В жаркую погоду риск возникновения возгораний увеличивается.
Именно в это время любая ошибка: брошенный окурок, неосторожность при использовании открытого огня, либо искра от сельскохозяйственной техники является прямой угрозой возникновения пожара.
Сельскохозяйственная техника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения – двумя огнетушителями порошковыми массой не менее 8 килограммов, штыковой лопатой, шваброй. Также необходимо, чтобы техника была исправна, четко отрегулированы системы зажигания и топливоподачи. Это позволит исключить возникновение пожара.
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