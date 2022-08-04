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Из-за жары виноград в Италии начнут собирать на неделю раньше

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Из-за жары виноград в Италии начнут собирать на неделю раньше

Охватившая всю страну засуха может дорого обойтись итальянскому винодельческому сектору.

Жара и отсутствие дождя в некоторых случаях приводили к уменьшению размера ягод, потеря урожая оценивается в 10%, информирует портал Il Trentino.

В этом году сбор винограда в Италии начнется в середине августа, на 7 дней раньше, чем в минувшем году. По оценкам итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, снижение производства составит около 45,5 млн. гектолитров.

Однако, кроме погоды, в этом году по прежнему серьёзной проблемой остаётся нехватка рабочей силы практически по всей Италии. Эксперты Coldiretti считают, что нужно как можно быстрее обойти бюрократические ограничения, тормозящие наём сезонных рабочих. В настоящее время из 42 тыс. работников, предусмотренных декретом о квотах, к работе приступили менее 10 тыс. человек.

Владелец столетнего виноградника и производственной линии знаменитого итальянского игристого вина Prosecco Сандро Боттега объявил о наборе 20 сотрудников, однако никто не откликнулся. Боттега заявил прессе, что безработные предпочитают получать так называемый «гражданский доход гражданина», чем работать.

В зависимости от финансового положения «гражданский доход» в Италии составляет от 500 евро в месяц на одного человека

«Кто может работать, но предпочитает получать гражданский доход, тот вор», — заявил Сандро Боттега. Он пояснил, что ему нужны складские работники, специалисты по обслуживанию техники, водители, энологи и административный персонал. Как он иронично признал, «поиск кадров дал обезоруживающие результаты».

Винодел также сказал, что в первом полугодии по причине нехватки работников ему пришлось отменить заказы на общую сумму 10 млн евро. «Итальянские политики должны прийти в компании и посмотреть, что значит управлять ими», — сказал Боттега.

Работников также не хватает в гостиничном бизнесе, туризме, гастрономии и сельском хозяйстве. Кроме того, во многих отраслях низкая заработная плата, что делает занятость менее выгодной, чем государственные пособия. Некоторые получают  его и работают нелегально, чтобы не потерять право на пособие. По мнению экспертов, многим компаниям придется еще долго бороться с этой проблемой.

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