Из-за ям на дороге авто получило повреждения — куда обращаться в таком случае
13 0
Гендиректор «Горремавтодора» Мингорисполкома Денис Глинский рассказал, куда могут обратиться водители в случае повреждения своего транспортного средства из-за ям на дорожном покрытии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БЕЛТА.
Д. Глинский порекомендовал автомобилистам воспользоваться официальным сайтом «Горремавтодора». Также водители могут подавать заявки на портал 115.бел. Если машина повреждена из-за ямы, можно обратиться в ГАИ, после чего госавтоинспекторы привлекут к работе «Горремавтодор».
Случалось, что водителям возмещали деньги за ремонт авто. Исков такого рода в 2022 г. было несколько, отметил Д. Глинский.
— Если будет доказано, что автомобиль получил повреждения из-за ямы, то это наша зона ответственности, — сказал он.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Из-за ям на дороге авто получило повреждения — куда обращаться в таком случае
-
Учредительный съезд Белорусской партии «Белая Русь» состоится 18 марта
-
В Китае зафиксировали два землетрясения
-
Старшеклассников приглашают поучаствовать в интернет-олимпиаде по избирательному праву
-
Лукашенко: в условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость и обеспечили сохранность сбережений