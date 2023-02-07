Из-за ям на дороге авто получило повреждения — куда обращаться в таком случае

Гендиректор «Горремавтодора» Мингорисполкома Денис Глинский рассказал, куда могут обратиться водители в случае повреждения своего транспортного средства из-за ям на дорожном покрытии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БЕЛТА.

Д. Глинский порекомендовал автомобилистам воспользоваться официальным сайтом «Горремавтодора». Также водители могут подавать заявки на портал 115.бел. Если машина повреждена из-за ямы, можно обратиться в ГАИ, после чего госавтоинспекторы привлекут к работе «Горремавтодор».

Случалось, что водителям возмещали деньги за ремонт авто. Исков такого рода в 2022 г. было несколько, отметил Д. Глинский.

— Если будет доказано, что автомобиль получил повреждения из-за ямы, то это наша зона ответственности, — сказал он.