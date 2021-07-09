Из-за высокой пожароопасности запреты и ограничения на посещение лесов вводятся в больших масштабах

В 35 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. Об этом сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства.

В Гродненской области ограничено посещение лесов Островецкого, Сморгонского, Ошмянского, Вороновского и Лидского районов.

В Минской области ограничение введено в Вилейском, Молодечненском, Воложинском, Столбцовском, Несвижском, Клецком, Минском, Дзержинском, Узденском, Крупском, Борисовском, Смолевичском, Червенском, Березинском, Пуховичском,

Слуцком, Старогорожском, Любанском и Солигорском районах.

В Гомельской области ограничение введено в пяти районах: Октябрьском, Жлобинском,

Буда-Кошелевском, Хойникском и Брагинском.

В Могилевской области введен абсолютный запрет на посещение лесов

Круглянского, Шкловского, Белыничского, Могилевского, Чаусского и Быховского районов.

Введение или снятие запрета на посещение лесов осуществляется местными органами власти по просьбе лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Ограничения вводятся для того, чтобы обезопасить граждан от нежелательных последствий пожара, сохранить их собственность и имущество, а также лесной фонд.

Напоминаем, что за прогулку в запрещенных местах грозит штраф до 725 рублей. В случае возгорания он возрастет вдвое.

Подготовила Елизавета Николайчик.